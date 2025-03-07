https://ria.ru/20250307/orban-2003527677.html

Орбан оценил вероятность выплат Киеву со стороны "коалиции желающих"

Орбан оценил вероятность выплат Киеву со стороны "коалиции желающих" - РИА Новости, 07.03.2025

Орбан оценил вероятность выплат Киеву со стороны "коалиции желающих"

Вариант с выплатами Киеву со стороны "коалиции желающих" стран не решает вопрос, где взять такую огромную сумму денег, поскольку экономика Евросоюза в нынешнем... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:40:00+03:00

2025-03-07T03:40:00+03:00

2025-03-07T06:03:00+03:00

в мире

киев

венгрия

виктор орбан

кайя каллас

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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Вариант с выплатами Киеву со стороны "коалиции желающих" стран не решает вопрос, где взять такую огромную сумму денег, поскольку экономика Евросоюза в нынешнем состоянии ее обеспечить не может, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.Перед началом саммита ЕС глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что согласие по инициативе военной помощи Киеву достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования, включая "коалицию желающих" государств. По окончании саммита журналисты спросили Орбана о вероятности такого варианта. "Дополнительное финансирование — это просто теория, мы не знаем, где (Брать — Прим. ред.) деньги. Сейчас мы просто получили информацию об огромной-огромной сумме денег, которую просто невозможно сгенерировать при нынешнем состоянии европейской экономики. Я был бы очень осторожен, потому что мы просто не способны профинансировать это", — сказал Орбан.

https://ria.ru/20250307/orban-2003526593.html

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в мире, киев, венгрия, виктор орбан, кайя каллас, евросоюз