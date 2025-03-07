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Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
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03:14 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/orban-2003526593.html
Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - РИА Новости, 07.03.2025
Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС
Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, потому что оно полностью противоречит ее позиции, ориентированной на мир, заявил венгерский... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:14:00+03:00
2025-03-07T03:14:00+03:00
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, потому что оно полностью противоречит ее позиции, ориентированной на мир, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

Орбан: Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС по Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, потому что оно полностью противоречит ее позиции, ориентированной на мир, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 22:30
 
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