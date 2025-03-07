https://ria.ru/20250307/orban-2003526593.html

Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - РИА Новости, 07.03.2025

Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС

Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, потому что оно полностью противоречит ее позиции, ориентированной на мир, заявил венгерский... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:14:00+03:00

2025-03-07T03:14:00+03:00

2025-03-07T03:14:00+03:00

в мире

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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгрия не поддержала общее итоговое заявление саммита ЕС, потому что оно полностью противоречит ее позиции, ориентированной на мир, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы приняли документ, точнее, 26 стран приняли документ, где речь идет о продолжении войны. О том, что Украину надо усилить, чтобы она могла воевать дальше. Конечно, Венгрия это не поддержала, потому что это полностью противоречит нашей позиции, ориентированной на мир", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.

https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз