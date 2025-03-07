https://ria.ru/20250307/orban-2003526144.html
Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции
Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции - РИА Новости, 07.03.2025
Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:03:00+03:00
2025-03-07T03:03:00+03:00
2025-03-07T03:49:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине, заявил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС, который отдалился от США, Китая и России. "Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".
https://ria.ru/20250307/orban-2003525853.html
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в мире, венгрия, сша, китай, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, США, Китай, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции
Орбан: в изоляции не Венгрия, а сам ЕС, отдалившийся от США, Китая и России