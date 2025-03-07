https://ria.ru/20250307/orban-2003526144.html

Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции

Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции - РИА Новости, 07.03.2025

Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T03:03:00+03:00

2025-03-07T03:03:00+03:00

2025-03-07T03:49:00+03:00

в мире

венгрия

сша

китай

виктор орбан

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985155524_164:0:2575:1356_1920x0_80_0_0_5200f79d06b3a586eb787efadf25ac2a.jpg

БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан по окончании внеочередного саммита Евросоюза, где Венгрия единственная из 27 стран не поддержала заявление по Украине, заявил, что в изоляции находится не его страна, а сам ЕС, который отдалился от США, Китая и России. "Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций. Думаю, что если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, у Венгрии хорошие отношения со всеми тремя, так что мы совершенно не изолированы", - сказал Орбан в эфире телеканала М1.На вопрос журналистов о возможности того, что остальные страны ЕС впоследствии обойдут позицию Венгрии, Орбан ответил: "Надо еще подумать, обошли ли они нас. На мой взгляд, если в двух шагах от меня начинается пропасть, то обходить нас - не очень умное решение".

https://ria.ru/20250307/orban-2003525853.html

венгрия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, китай, виктор орбан, евросоюз