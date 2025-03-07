https://ria.ru/20250307/orban-2003525853.html

Орбан согласился с Трампом, что страны ЕС должны тратить больше на оборону

Орбан согласился с Трампом, что страны ЕС должны тратить больше на оборону - РИА Новости, 07.03.2025

Орбан согласился с Трампом, что страны ЕС должны тратить больше на оборону

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, что странам ЕС надо выделять больший процент ВВП на собственную... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:56:00+03:00

2025-03-07T02:56:00+03:00

2025-03-07T02:56:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, что странам ЕС надо выделять больший процент ВВП на собственную оборону, но считает, что при этом параллельно поддерживать и украинскую армию, и существование самого украинского государства слишком дорого. По окончании внеочередного саммита ЕС венгерские журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание Трампа о том, что Америка не будет защищать те страны НАТО, которые не тратят достаточный процент ВВП на оборону. "В этом отношении господин президент прав, так что нам придется тратить больше. Вопрос в том, на что мы хотим потратить эти дополнительные деньги, ведь вариантов несколько. Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме", - сказал Орбан в эфире телеканала М1. Венгерский премьер подчеркнул, что "украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится", а "все три пакета - это уже слишком много".

https://ria.ru/20250303/orban-2002642500.html

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в мире, венгрия, сша, америка, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, нато