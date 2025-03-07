https://ria.ru/20250307/opros-2003630264.html

Большинство россиян заявили о равных правах мужчин и женщин, показал опрос

Большинство россиян заявили о равных правах мужчин и женщин, показал опрос - РИА Новости, 07.03.2025

Большинство россиян заявили о равных правах мужчин и женщин, показал опрос

Больше половины россиян (66%) считают, что у мужчин и женщин равные возможности реализовать свои права, следует из результатов опроса ФОМ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:32:00+03:00

2025-03-07T14:32:00+03:00

2025-03-07T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Больше половины россиян (66%) считают, что у мужчин и женщин равные возможности реализовать свои права, следует из результатов опроса ФОМ. Большинство граждан РФ (66%) уверены, что и у мужчин, и у женщин равные возможности реализации своих прав. При этом 18% опрошенных ответили, что таких возможностей больше у мужчин. Более трети (38%) респондентов считают, что в России женщинам живется тяжелее, они отметили, что женщинам тяжелее, так как они несут больше ответственности за семью и воспитание детей, а также сочетают работу с домашними обязанностями. В то же время 29% участников опроса им возразили и ответили, что представителям обоих полов в РФ живется одинаково. При этом 45% россиян отметили, что у мужчин больше возможностей продвижения по карьерной лестнице, с ними не согласился 41% респондентов, считающих, что у представителей обоих имеются равные возможности повышения по службе. Больше половины опрошенных (64%) считают запрет государства заниматься женщинам определенными видами деятельности правильным, а в ситуации, когда жена зарабатывает больше мужа, 82% граждан РФ не видят ничего плохого. На вопрос "если бы у вас в семье была дочь-подросток, то с чем прежде всего вы связывали бы ее будущее", большинство россиян (69%) ответили, что с хорошей работой. Почти половина граждан РФ (49%) считают, что женщины должны активнее участвовать в политике, при этом 36% уверены, что политика - это не женское дело. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 февраля среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства участника опроса. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250307/mart-2003558647.html

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