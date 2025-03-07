https://ria.ru/20250307/opros-2003598698.html

Опрос показал недовольство немцев результатами выборов в бундестаг

Опрос показал недовольство немцев результатами выборов в бундестаг - РИА Новости, 07.03.2025

Опрос показал недовольство немцев результатами выборов в бундестаг

Более 60% немцев недовольны результатами досрочных выборов в бундестаг, которые прошли 23 февраля, следует из опроса телеканала ZDF. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:27:00+03:00

2025-03-07T12:27:00+03:00

2025-03-07T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 60% немцев недовольны результатами досрочных выборов в бундестаг, которые прошли 23 февраля, следует из опроса телеканала ZDF. Согласно результатам опроса, 64% немцев негативно оценивают итоги выборов в бундестаг, в то время как только 33% респондентов довольны их результатами. При этом 59% респондентов хотят, чтобы новая правительственная коалиция состояла из победившего на этих выборах Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), занявшей третье место по количеству голосов. Сейчас эти партии ведут предварительные консультации о старте переговоров для формирования правительства. Кроме того, девять из десяти немцев ожидают, что "черно-красная" коалиция, названная по цветам партий ХДС/ХСС и СДПГ, в конечном итоге станет правящей, 77% респондентов считают, что партии успеют договориться об этом до Пасхи, как и планируется. Опрос проводился 4-6 марта среди 1249 немцев, обладающих избирательным правом. Погрешность составляет от двух до трех процентных пунктов. По данным последнего исследования телеканалов RTL и NTV, 69% немцев считают правильным отказ партий от формирования коалиции с АдГ, занявшей по результатам выборов в бундестаг второе место с 20,8% голосов избирателей. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250306/bundestag-2003402677.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001226995.html

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в мире, справки, германия, олаф шольц, хдс/хсс, левая (партия)