Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ
WSJ: Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской DeepSeek
Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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"Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации.
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По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ.
Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства.
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"Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.