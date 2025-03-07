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Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
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19:50 07.03.2025
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Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ
Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2025
Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ
Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:50:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации. По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ. Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства. "Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
https://ria.ru/20250129/ssha-1996024414.html
https://ria.ru/20250228/deepseek-2002167129.html
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в мире, сша, китай, великобритания, дональд трамп
В мире, США, Китай, Великобритания, Дональд Трамп
Белый дом может ограничить деятельность китайской DeepSeek, пишут СМИ

WSJ: Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской DeepSeek

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПриложение DeepSeek
Приложение DeepSeek - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Приложение DeepSeek. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Белый дом рассматривает меры по ограничению деятельности китайской компании DeepSeek, включая запрет на использование чат-бота компании на правительственных устройствах, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"Белый дом рассматривает меры по ограничению китайской... DeepSeek, включая запрет на использование её чат-бота на правительственных устройствах из-за соображений национальной безопасности", - говорится в публикации.
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По данным издания, американские чиновники обеспокоены тем, как компания обращается с данными пользователей. Как отмечает газета, они считают, что DeepSeek не объяснила в достаточной мере, как она использует собранные данные и кто имеет к ним доступ.
Источники издания заявили, что администрация президента США Дональда Трампа, скорее всего, примет закон, который запретит загружать чат-бот на правительственные устройства.
«
"Чиновники также рассматривают два других возможных шага: запрет приложения DeepSeek в американских магазинах приложений и введение ограничений на то, как американские поставщики облачных услуг могут предлагать модели искусственного интеллекта DeepSeek своим клиентам", - пишет газета.
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.
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