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В МИД ответили на слова Пашиняна о "сами уйдут или их выгонят" из ОДКБ - РИА Новости, 07.03.2025
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08:00 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/odkb-2003541316.html
В МИД ответили на слова Пашиняна о "сами уйдут или их выгонят" из ОДКБ
В МИД ответили на слова Пашиняна о "сами уйдут или их выгонят" из ОДКБ - РИА Новости, 07.03.2025
В МИД ответили на слова Пашиняна о "сами уйдут или их выгонят" из ОДКБ
Если Армения не оплатит свой взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до конца 2025 года, с ней не будет ситуации "сами уйдут или... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:00:00+03:00
2025-03-07T08:00:00+03:00
армения
россия
александр панкин
никол пашинян
михаил галузин
одкб
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Если Армения не оплатит свой взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до конца 2025 года, с ней не будет ситуации "сами уйдут или их выгонят", но страны могут рассмотреть модальности дальнейшего взаимодействия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Никто никого, наверное, выгонять не будет, никто автоматически не уйдет. Но, наверное, можно будет рассмотреть вопрос о том, о модальностях дальнейшего взаимодействия между странами. Не надо это воспринимать как "сами уйдут или их выгонят", ни в коем случае, потому что я читаю всякие разные чьи-то высказывания", - сказал Панкин. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Кроме того, Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
https://ria.ru/20250307/odkb-2003540833.html
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армения, россия, александр панкин, никол пашинян, михаил галузин, одкб
Армения, Россия, Александр Панкин, Никол Пашинян, Михаил Галузин, ОДКБ
В МИД ответили на слова Пашиняна о "сами уйдут или их выгонят" из ОДКБ

Замглавы МИД Панкин: с Арменией не будет ситуации "сами уйдут или их выгонят"

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Если Армения не оплатит свой взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до конца 2025 года, с ней не будет ситуации "сами уйдут или их выгонят", но страны могут рассмотреть модальности дальнейшего взаимодействия, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Никто никого, наверное, выгонять не будет, никто автоматически не уйдет. Но, наверное, можно будет рассмотреть вопрос о том, о модальностях дальнейшего взаимодействия между странами. Не надо это воспринимать как "сами уйдут или их выгонят", ни в коем случае, потому что я читаю всякие разные чьи-то высказывания", - сказал Панкин.
МИД России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В МИД России рассказали о последствиях невыплаты Арменией взноса в ОДКБ
07:55
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
Кроме того, Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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АрменияРоссияАлександр ПанкинНикол ПашинянМихаил ГалузинОДКБ
 
 
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