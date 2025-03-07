https://ria.ru/20250307/odkb-2003540833.html

В МИД России рассказали о последствиях невыплаты Арменией взноса в ОДКБ

В МИД России рассказали о последствиях невыплаты Арменией взноса в ОДКБ - РИА Новости, 07.03.2025

В МИД России рассказали о последствиях невыплаты Арменией взноса в ОДКБ

Если Армения до конца 2025 года не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации "могут... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:55:00+03:00

2025-03-07T07:55:00+03:00

2025-03-07T07:55:00+03:00

армения

россия

александр панкин

никол пашинян

михаил галузин

одкб

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Если Армения до конца 2025 года не оплатит взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то страны-участницы организации "могут рассмотреть разные сценарии", но выгонять, наверное, никого не будут, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Может возникнуть к 1 января (2026 года - ред.) ситуация, что два года неплатежа, страны могут рассмотреть разные сценарии", - сказал Панкин. При этом, по его словам, "выгонять, наверное, никого не будут". Он отметил, что уже бывали случаи, когда у других стран возникала задолженность по техническим, финансовым и другим причинам. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Кроме того, Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.

https://ria.ru/20250307/odkb-2003539785.html

https://ria.ru/20250228/odkb-2002261285.html

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армения, россия, александр панкин, никол пашинян, михаил галузин, одкб