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В МИД России опровергли выход Армении из ОДКБ

В МИД России опровергли выход Армении из ОДКБ - РИА Новости, 07.03.2025

В МИД России опровергли выход Армении из ОДКБ

Армения не уведомляла о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но она и не собирается выходить, Ереван просто заморозил свою... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T07:41:00+03:00

2025-03-07T07:41:00+03:00

2025-03-07T07:41:00+03:00

армения

россия

ереван

александр панкин

никол пашинян

михаил галузин

одкб

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армения не уведомляла о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но она и не собирается выходить, Ереван просто заморозил свою активность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Ереван не уведомлял нас о выходе, они не собираются выходить, они призаморозили активность, но при этом они остаются членом ОДКБ", - сказал Панкин. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. Кроме того, Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации.

https://ria.ru/20250210/armeniya-1998329899.html

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армения, россия, ереван, александр панкин, никол пашинян, михаил галузин, одкб