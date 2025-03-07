https://ria.ru/20250307/odessa-2003735086.html

Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе

Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 07.03.2025

Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе

Уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского в нападении на консульство РФ в Одессе направлено в суд, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:10:00+03:00

2025-03-07T21:10:00+03:00

2025-03-07T21:10:00+03:00

россия

одесса

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского в нападении на консульство РФ в Одессе направлено в суд, сообщает СК РФ в Telegram-канале."В суд направлено уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского. Установлено, что в январе 2019 года он совершил нападение на служебные помещения Генерального консульства Российской Федерации в городе Одессе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные фаеры. Ведомство сообщает, что Пановскому предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977765165.html

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одесса, следственный комитет россии (ск рф), в мире