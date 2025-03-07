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Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 07.03.2025
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21:10 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/odessa-2003735086.html
Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе
Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе - РИА Новости, 07.03.2025
Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе
Уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского в нападении на консульство РФ в Одессе направлено в суд, сообщает СК РФ в... РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского в нападении на консульство РФ в Одессе направлено в суд, сообщает СК РФ в Telegram-канале."В суд направлено уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского. Установлено, что в январе 2019 года он совершил нападение на служебные помещения Генерального консульства Российской Федерации в городе Одессе", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные фаеры. Ведомство сообщает, что Пановскому предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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россия, одесса, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Одесса, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Украинского националиста будут судить за нападение на консульство в Одессе

СК направил в суд дело о нападении на консульство России в Одессе

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Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского в нападении на консульство РФ в Одессе направлено в суд, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
«
"В суд направлено уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского. Установлено, что в январе 2019 года он совершил нападение на служебные помещения Генерального консульства Российской Федерации в городе Одессе", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе нападения обвиняемый повредил имущество российского загранучреждения и забросил на территорию огнеопасные фаеры.
Ведомство сообщает, что Пановскому предъявлено обвинение в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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