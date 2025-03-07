Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/odessa-2003557071.html
В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура
В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 07.03.2025
В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:52:00+03:00
2025-03-07T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, в Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на пятницу сообщало о взрывах в Одессе. "В результате ударов в пригороде Одессы… есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250219/odessa-2000193499.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура

ВСУ: энергетическая инфраструктура в пригороде Одессы повреждена после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, в Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" в ночь на пятницу сообщало о взрывах в Одессе.
«
"В результате ударов в пригороде Одессы… есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Одесса - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В большой части домов в Одессе после взрывов нет света, тепла и воды
19 февраля, 03:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала