https://ria.ru/20250307/odessa-2003557071.html

В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура

В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 07.03.2025

В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:52:00+03:00

2025-03-07T09:52:00+03:00

2025-03-07T09:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, в Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" в ночь на пятницу сообщало о взрывах в Одессе. "В результате ударов в пригороде Одессы… есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250219/odessa-2000193499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, россия, украина, вооруженные силы украины