В пригороде Одессы получила повреждения энергетическая инфраструктура
ВСУ: энергетическая инфраструктура в пригороде Одессы повреждена после взрывов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в пригороде Одессы на юге Украины после взрывов, сообщает оперативное командование ВСУ, отвечающее за южное направление, в Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" в ночь на пятницу сообщало о взрывах в Одессе.
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"В результате ударов в пригороде Одессы… есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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