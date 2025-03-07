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Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.03.2025
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 70 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:26:00+03:00
2025-03-07T01:26:00+03:00
2025-03-07T01:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 70 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать три вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна на донецком направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 70 боеприпасов. По его данным, поступили сведения о ранении 10 мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 16 обстрелов.
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украина
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 24 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 70 боеприпасов