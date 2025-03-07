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Россиянам рассказали о популярных схемах обмана перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
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06:07 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/obman-2003533781.html
Россиянам рассказали о популярных схемах обмана перед 8 марта
Россиянам рассказали о популярных схемах обмана перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
Россиянам рассказали о популярных схемах обмана перед 8 марта
Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:07:00+03:00
2025-03-07T06:07:00+03:00
технологии
международный женский день
8 марта
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов компаний в социальных сетях, а также "выигрыши" в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта, рассказала РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс. "Киберпреступники активно используют праздничное настроение и стремление порадовать близких, чтобы обмануть доверчивых пользователей. ... Мошенники создают фейковые аккаунты или группы в социальных сетях, предлагающие розыгрыши, конкурсы или эксклюзивные скидки к 8 марта. Для участия требуется выполнить определенные действия, например подписаться на множество страниц, репостнуть сообщение или перейти по сомнительной ссылке", - сказала Пробетс. "Выигранный приз", или денежный подарок, также не остается в стороне. Вам сообщают о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта. Для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности. На самом деле это развод. Не верьте в случайные выигрыши. Никогда не переводите деньги незнакомым людям, особенно если вас просят сделать это под давлением или в спешке", - добавила эксперт. В число самых распространенных схем мошенничества также вошли фишинговые рассылки с "выгодными предложениями", которые приходят на почту или в мессенджеры от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. В них якобы предлагают невероятные скидки, акции или бесплатные подарки к 8 марта, однако ссылка ведет на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала - здесь жертве необходимо ввести информацию о себе. Чаще всего таким образом выманиваются конфиденциальные данные, в том числе номера и пароли от банковских карт. Перед 8 марта в интернете также распространяются специально созданные сайты-клоны популярных интернет-магазинов, где предлагается широкий выбор товаров по заниженным ценам. После оплаты обманутый пользователь не получает свой товар. "Мошенники могут использовать deepfake-технологии или просто создать сообщение от имени ваших близких, просящих финансовой помощи под предлогом срочной необходимости или непредвиденных обстоятельств. Перезвоните своим близким напрямую, чтобы убедиться в подлинности сообщения. Не спешите переводить деньги, даже если сообщение кажется убедительным", - рассказала Пробетс. Эксперт посоветовала россиянам быть внимательным к адресам сайтов, незнакомым аккаунтам и группам в соцсетях и ссылкам из неизвестных источников. Следует проверять ресурсы на наличие защищенного соединения, а также внимательно изучать содержание - страницы с контактами, информацией о компании, отзывы о магазине. Также стоит настороженно относиться к чересчур выгодным предложениям.
https://ria.ru/20250307/gosduma-2003527382.html
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технологии, международный женский день, 8 марта
Технологии, Международный женский день, 8 марта
Россиянам рассказали о популярных схемах обмана перед 8 марта

IT-Специалист Пробетс: популярной схемой обмана являются фейковые распродажи

© Pexels/Andrea PiacquadioДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Pexels/Andrea Piacquadio
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники усиливают свою активность в преддверии Международного женского дня - в число самых распространенных схем вошли распродажи от имени фейковых аккаунтов компаний в социальных сетях, а также "выигрыши" в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта, рассказала РИА Новости интернет-аналитик, эксперт компании "Газинформсервис" Марина Пробетс.
"Киберпреступники активно используют праздничное настроение и стремление порадовать близких, чтобы обмануть доверчивых пользователей. ... Мошенники создают фейковые аккаунты или группы в социальных сетях, предлагающие розыгрыши, конкурсы или эксклюзивные скидки к 8 марта. Для участия требуется выполнить определенные действия, например подписаться на множество страниц, репостнуть сообщение или перейти по сомнительной ссылке", - сказала Пробетс.
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"Выигранный приз", или денежный подарок, также не остается в стороне. Вам сообщают о выигрыше в лотерее, конкурсе или акции, приуроченной к 8 марта. Для получения приза или выигрыша требуется внести "небольшую" сумму денег за доставку, оплату налога или подтверждение личности. На самом деле это развод. Не верьте в случайные выигрыши. Никогда не переводите деньги незнакомым людям, особенно если вас просят сделать это под давлением или в спешке", - добавила эксперт.
В число самых распространенных схем мошенничества также вошли фишинговые рассылки с "выгодными предложениями", которые приходят на почту или в мессенджеры от имени известных магазинов, сервисов доставки цветов или других организаций. В них якобы предлагают невероятные скидки, акции или бесплатные подарки к 8 марта, однако ссылка ведет на поддельный сайт, копирующий дизайн оригинала - здесь жертве необходимо ввести информацию о себе. Чаще всего таким образом выманиваются конфиденциальные данные, в том числе номера и пароли от банковских карт.
Перед 8 марта в интернете также распространяются специально созданные сайты-клоны популярных интернет-магазинов, где предлагается широкий выбор товаров по заниженным ценам. После оплаты обманутый пользователь не получает свой товар.
"Мошенники могут использовать deepfake-технологии или просто создать сообщение от имени ваших близких, просящих финансовой помощи под предлогом срочной необходимости или непредвиденных обстоятельств. Перезвоните своим близким напрямую, чтобы убедиться в подлинности сообщения. Не спешите переводить деньги, даже если сообщение кажется убедительным", - рассказала Пробетс.
Эксперт посоветовала россиянам быть внимательным к адресам сайтов, незнакомым аккаунтам и группам в соцсетях и ссылкам из неизвестных источников. Следует проверять ресурсы на наличие защищенного соединения, а также внимательно изучать содержание - страницы с контактами, информацией о компании, отзывы о магазине. Также стоит настороженно относиться к чересчур выгодным предложениям.
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