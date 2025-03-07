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В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ
В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2025
В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ
Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:08:00+03:00
2025-03-07T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В Москве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с заместителем руководителя департамента здравоохранения Абу-Даби доктором Нурой Аль-Гайти, российская и эмиратская стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, пояснили в пресс-службе. "В ходе переговоров министром здравоохранения РФ были затронуты приоритетные направления сотрудничества, в развитии которых заинтересованы Россия и ОАЭ. Среди них — профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, производство лекарственных препаратов, внедрение новых медицинских технологий, медицинский туризм", - говорится в сообщении. Мурашко в ходе встречи отметил, что сотрудничество может быть взаимовыгодным и результативным. В частности, он напомнил коллегам о реализации эффективных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда ОАЭ активно осуществляли продвижение российской вакцины "Спутник V". Министр также рассказал о разработке в России инновационных лекарственных препаратов, внедрении новых методов лечения и диагностики, медицинских технологий и цифровых решений, которые в совокупности позволяют повысить продолжительность жизни населения. В свою очередь, Аль-Гайти подчеркнула, что Абу-Даби рассматривает перспективы укрепления сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, поскольку приоритеты стран во многом совпадают.
https://ria.ru/20250214/kravtsov-1999293946.html
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общество, здоровье - общество, россия, абу-даби, оаэ, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Абу-Даби, ОАЭ, Михаил Мурашко
В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ
Минздрав: Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с ОАЭ
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
В Москве
прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
с заместителем руководителя департамента здравоохранения Абу-Даби
доктором Нурой Аль-Гайти, российская и эмиратская стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, пояснили в пресс-службе.
"В ходе переговоров министром здравоохранения РФ были затронуты приоритетные направления сотрудничества, в развитии которых заинтересованы Россия и ОАЭ
. Среди них — профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, производство лекарственных препаратов, внедрение новых медицинских технологий, медицинский туризм", - говорится в сообщении.
Мурашко в ходе встречи отметил, что сотрудничество может быть взаимовыгодным и результативным. В частности, он напомнил коллегам о реализации эффективных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда ОАЭ активно осуществляли продвижение российской вакцины "Спутник V".
Министр также рассказал о разработке в России инновационных лекарственных препаратов, внедрении новых методов лечения и диагностики, медицинских технологий и цифровых решений, которые в совокупности позволяют повысить продолжительность жизни населения.
В свою очередь, Аль-Гайти подчеркнула, что Абу-Даби рассматривает перспективы укрепления сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, поскольку приоритеты стран во многом совпадают.