https://ria.ru/20250307/oae-2003623905.html

В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ

В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ - РИА Новости, 07.03.2025

В Минздраве рассказали о планах развития сотрудничества по медицине с ОАЭ

Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:08:00+03:00

2025-03-07T14:08:00+03:00

2025-03-07T14:08:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

абу-даби

оаэ

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия планирует развивать сотрудничество в области медицины с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В Москве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с заместителем руководителя департамента здравоохранения Абу-Даби доктором Нурой Аль-Гайти, российская и эмиратская стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в сфере здравоохранения, пояснили в пресс-службе. "В ходе переговоров министром здравоохранения РФ были затронуты приоритетные направления сотрудничества, в развитии которых заинтересованы Россия и ОАЭ. Среди них — профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, производство лекарственных препаратов, внедрение новых медицинских технологий, медицинский туризм", - говорится в сообщении. Мурашко в ходе встречи отметил, что сотрудничество может быть взаимовыгодным и результативным. В частности, он напомнил коллегам о реализации эффективных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда ОАЭ активно осуществляли продвижение российской вакцины "Спутник V". Министр также рассказал о разработке в России инновационных лекарственных препаратов, внедрении новых методов лечения и диагностики, медицинских технологий и цифровых решений, которые в совокупности позволяют повысить продолжительность жизни населения. В свою очередь, Аль-Гайти подчеркнула, что Абу-Даби рассматривает перспективы укрепления сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, поскольку приоритеты стран во многом совпадают.

https://ria.ru/20250214/kravtsov-1999293946.html

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общество, здоровье - общество, россия, абу-даби, оаэ, михаил мурашко