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Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/nikolaev-2003535713.html
Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье
Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 07.03.2025
Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье
Представители скандинавских стран проявляют интерес к документации и советским разработкам, которые остались в украинском Николаеве – крупном центре... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:38:00+03:00
2025-03-07T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
ссср
украина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран проявляют интерес к документации и советским разработкам, которые остались в украинском Николаеве – крупном центре кораблестроения советского периода, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. В СССР на заводах Николаева, в частности, производились тяжелые авианесущие крейсеры. "Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - рассказал подпольщик. По его словам, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам, отметил собеседник агентства. Николаевский судостроительный кластер состоял из трех предприятий: Николаевского судостроительного завода, Судостроительного завода "Океан" и Черноморского судостроительного. Все, кроме "Океана" профилировались в основном на боевых судах. Большинство надводных кораблей советского военно-морского флота, включая единственный авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", были построены в Николаеве.
https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002099926.html
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николаев (украина), ссср, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), СССР, Украина
Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье

Иностранцы вывозят советские документы и чертежи из Николаева

© AP Photo / Sergei GritsГород Николаев
Город Николаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Город Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран проявляют интерес к документации и советским разработкам, которые остались в украинском Николаеве – крупном центре кораблестроения советского периода, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
В СССР на заводах Николаева, в частности, производились тяжелые авианесущие крейсеры.
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"Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - рассказал подпольщик.
По его словам, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве.
На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам, отметил собеседник агентства.
Николаевский судостроительный кластер состоял из трех предприятий: Николаевского судостроительного завода, Судостроительного завода "Океан" и Черноморского судостроительного. Все, кроме "Океана" профилировались в основном на боевых судах. Большинство надводных кораблей советского военно-морского флота, включая единственный авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", были построены в Николаеве.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)СССРУкраина
 
 
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