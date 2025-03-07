https://ria.ru/20250307/nikolaev-2003535713.html

Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье

Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье - РИА Новости, 07.03.2025

Иностранцы вывозят советскую документацию из Николаева, сообщило подполье

Представители скандинавских стран проявляют интерес к документации и советским разработкам, которые остались в украинском Николаеве – крупном центре... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:38:00+03:00

2025-03-07T06:38:00+03:00

2025-03-07T06:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

ссср

украина

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представители скандинавских стран проявляют интерес к документации и советским разработкам, которые остались в украинском Николаеве – крупном центре кораблестроения советского периода, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. В СССР на заводах Николаева, в частности, производились тяжелые авианесущие крейсеры. "Ищут советские документы, чертежи и вывозят их к себе, никто им не мешает это делать, они новые хозяева", - рассказал подпольщик. По его словам, представители скандинавского бизнеса интересуются советскими разработками, планируя использовать исследования и чертежи в производстве. На Украине они не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом "секретно", что не мешает сейчас отдавать бумаги иностранцам, отметил собеседник агентства. Николаевский судостроительный кластер состоял из трех предприятий: Николаевского судостроительного завода, Судостроительного завода "Океан" и Черноморского судостроительного. Все, кроме "Океана" профилировались в основном на боевых судах. Большинство надводных кораблей советского военно-морского флота, включая единственный авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", были построены в Николаеве.

https://ria.ru/20250306/nikolaev-2003333173.html

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002099926.html

николаев (украина)

ссср

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николаев (украина), ссср, украина