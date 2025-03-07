Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине
Даалдер предложил разместить контингент ЕС на Украине под эгидой НАТО
Флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что контингент ЕС на Украине был бы эффективен лишь в случае, если он будет размещен там под эгидой НАТО.
«
"Европейское военное развертывание должно осуществляться под командованием и контролем НАТО, даже если США откажутся от участия в наземных операциях", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy.
Даалдер предлагает разместить на Украине четыре бронетанковых бригады ЕС при поддержке авиации, а также системы ПВО и ПРО.
При этом в качестве условий для размещения контингента ЕС на Украине он предлагает выдвинуть участие Киева в переговорах по прекращению огня, предоставление ЕС информации о результатах переговоров, отсутствие ограничений на военные ресурсы Киева и поддержку со стороны западных стран.
В ЕС хотят составить список того, что готовы дать Киеву, пишут СМИ
20 февраля, 07:44
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".