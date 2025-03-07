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Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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21:05 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/nato-2003734660.html
Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине
Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что контингент ЕС на Украине был бы эффективен лишь в случае, если он будет размещен там под... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:05:00+03:00
2025-03-07T21:05:00+03:00
украина
россия
сша
иво даалдер
владимир путин
сергей лавров
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что контингент ЕС на Украине был бы эффективен лишь в случае, если он будет размещен там под эгидой НАТО. "Европейское военное развертывание должно осуществляться под командованием и контролем НАТО, даже если США откажутся от участия в наземных операциях", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy. Даалдер отмечает, что военные ЕС проходят подготовку и участвуют в боевых действиях в рамках операций НАТО и США, и для эффективности им требуется доступ к ресурсам альянса. Даалдер предлагает разместить на Украине четыре бронетанковых бригады ЕС при поддержке авиации, а также системы ПВО и ПРО. При этом в качестве условий для размещения контингента ЕС на Украине он предлагает выдвинуть участие Киева в переговорах по прекращению огня, предоставление ЕС информации о результатах переговоров, отсутствие ограничений на военные ресурсы Киева и поддержку со стороны западных стран. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250216/ssha-1999697059.html
https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000456906.html
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украина, россия, сша, иво даалдер, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Россия, США, Иво Даалдер, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Экс-постпред США при НАТО предложил разместить контингент ЕС на Украине

Даалдер предложил разместить контингент ЕС на Украине под эгидой НАТО

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что контингент ЕС на Украине был бы эффективен лишь в случае, если он будет размещен там под эгидой НАТО.
«
"Европейское военное развертывание должно осуществляться под командованием и контролем НАТО, даже если США откажутся от участия в наземных операциях", - написал Даалдер в статье для журнала Foreign Policy.
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Даалдер отмечает, что военные ЕС проходят подготовку и участвуют в боевых действиях в рамках операций НАТО и США, и для эффективности им требуется доступ к ресурсам альянса.
Даалдер предлагает разместить на Украине четыре бронетанковых бригады ЕС при поддержке авиации, а также системы ПВО и ПРО.
При этом в качестве условий для размещения контингента ЕС на Украине он предлагает выдвинуть участие Киева в переговорах по прекращению огня, предоставление ЕС информации о результатах переговоров, отсутствие ограничений на военные ресурсы Киева и поддержку со стороны западных стран.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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СМИ: Анкара готова обсуждать отправку миротворцев на Украину
6 марта, 12:51
 
УкраинаРоссияСШАИво ДаалдерВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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