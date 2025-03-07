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"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/naftogaz-2003564499.html
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей - РИА Новости, 07.03.2025
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей
Группа "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа после взрывов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
винницкая область
герман галущенко
нафтогаз украины
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа после взрывов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны. "Объекты группы "Нафтогаз" снова атакованы… Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В каких регионах зафиксированы повреждения, не уточняется. В компании добавили, что на данный момент продолжается ликвидация последствий ударов и оценка повреждений. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в Харькове, Миргороде и Тернополе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003540663.html
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украина
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в мире, украина, хмельницкий (город), винницкая область, герман галущенко, нафтогаз украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Винницкая область, Герман Галущенко, Нафтогаз Украины
"Нафтогаз Украины" сообщил о повреждении производственных мощностей

"Нафтогаз Украины" заявил о повреждении производственных мощностей после взрывов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" сообщила в пятницу о повреждении своих производственных мощностей по добыче газа после взрывов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в пятницу заявлял о массированных ракетных ударах по энергетическим и газовым объектам в разных регионах страны.
Бурштынская ТЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
07:53
"Объекты группы "Нафтогаз" снова атакованы… Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры. Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В каких регионах зафиксированы повреждения, не уточняется.
В компании добавили, что на данный момент продолжается ликвидация последствий ударов и оценка повреждений.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в Харькове, Миргороде и Тернополе.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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07:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХмельницкий (город)Винницкая областьГерман ГалущенкоНафтогаз Украины
 
 
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