Рейтинг@Mail.ru
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:38 07.03.2025 (обновлено: 20:25 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/moskvarium-2003673534.html
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта
Морской лев Рокки из океанариума "Москвариум" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:38:00+03:00
2025-03-07T20:25:00+03:00
хорошие новости
общество
москвариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003666372_0:456:1080:1064_1920x0_80_0_0_d717d5dec59f9a3e1865ffeff4d0344d.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Морской лев Рокки из океанариума "Москвариум" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "В преддверии 8 Марта мужчины задумываются, чем порадовать прекрасных спутниц жизни, и морской лев Рокки из Москвариума не стал исключением. Он долго размышлял над идеальным подарком, стремясь придумать нечто особенное. На этот раз его выбор пал на свежую рыбу, ведь многие говорят, что путь к сердцу лежит через праздничные вкусняшки", — рассказали в пресс-службе. В Москвариуме поделились мнением, что, судя по довольной мордочке дамы морского льва Рокки, его подарок пришелся по вкусу.
https://ria.ru/20250225/moskvarium-2001466069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003666372_0:103:1080:913_1920x0_80_0_0_1b22022053a97c0b5502e290820a5365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москвариум
Хорошие новости, Общество, Москвариум
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта

Морской лев Рокки из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта

© Фото : МосквариумМорской лев Рокки в Москвариуме
Морской лев Рокки в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Москвариум
Морской лев Рокки в Москвариуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Морской лев Рокки из океанариума "Москвариум" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
"В преддверии 8 Марта мужчины задумываются, чем порадовать прекрасных спутниц жизни, и морской лев Рокки из Москвариума не стал исключением. Он долго размышлял над идеальным подарком, стремясь придумать нечто особенное. На этот раз его выбор пал на свежую рыбу, ведь многие говорят, что путь к сердцу лежит через праздничные вкусняшки", — рассказали в пресс-службе.
В Москвариуме поделились мнением, что, судя по довольной мордочке дамы морского льва Рокки, его подарок пришелся по вкусу.
Американские гребневики в Москвариуме - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В "Москвариуме" поселились американские гребневики
25 февраля, 11:49
 
Хорошие новостиОбществоМосквариум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала