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Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта - РИА Новости, 07.03.2025
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта
Морской лев Рокки из океанариума "Москвариум" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:38:00+03:00
2025-03-07T16:38:00+03:00
2025-03-07T20:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Морской лев Рокки из океанариума "Москвариум" подарил своей даме к 8 Марта свежую рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "В преддверии 8 Марта мужчины задумываются, чем порадовать прекрасных спутниц жизни, и морской лев Рокки из Москвариума не стал исключением. Он долго размышлял над идеальным подарком, стремясь придумать нечто особенное. На этот раз его выбор пал на свежую рыбу, ведь многие говорят, что путь к сердцу лежит через праздничные вкусняшки", — рассказали в пресс-службе. В Москвариуме поделились мнением, что, судя по довольной мордочке дамы морского льва Рокки, его подарок пришелся по вкусу.
https://ria.ru/20250225/moskvarium-2001466069.html
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общество, москвариум
Хорошие новости, Общество, Москвариум
Морской лев из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта
Морской лев Рокки из Москвариума подарил своей даме свежую рыбу к 8 Марта