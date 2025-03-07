https://ria.ru/20250307/moskva-2003555545.html
В Москве выросла численность редких орхидей
В Москве выросла численность редких орхидей - РИА Новости, 07.03.2025
В Москве выросла численность редких орхидей
В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:46:00+03:00
2025-03-07T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Это в первую очередь такие виды, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в Москве", — говорится в релизе. По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы. "Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы", — сказал ученый.Любка двулистная, или ночная фиалка, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это травянистое растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20-50 сантиметров. "Ежегодно на месте старого клубня появляется новый, замещающий его. У ночной фиалки может быть от одного до трех листьев, суженных в черешок и достигающих в длину 8-22 сантиметров, а в ширину — от трех до шести сантиметров. Ее соцветия представляют собой 20-сантиметровый колос цилиндрической формы. Любка двулистная начинает цвести на шестой-седьмой год жизни, обычно в июне-июле. Цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток", — рассказали на сайте.Эту орхидею можно встретить в национальном парке "Лосиный Остров", природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
https://ria.ru/20241016/moskva-1978342850.html
https://ria.ru/20250213/botanika-1999004210.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО
В Москве выросла численность редких орхидей
На зеленых территориях Москвы восстановилась численность редких орхидей
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Это в первую очередь такие виды, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в Москве", — говорится в релизе.
По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы.
"Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы", — сказал ученый.
Любка двулистная, или ночная фиалка, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это травянистое растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20-50 сантиметров.
«
"Ежегодно на месте старого клубня появляется новый, замещающий его. У ночной фиалки может быть от одного до трех листьев, суженных в черешок и достигающих в длину 8-22 сантиметров, а в ширину — от трех до шести сантиметров. Ее соцветия представляют собой 20-сантиметровый колос цилиндрической формы. Любка двулистная начинает цвести на шестой-седьмой год жизни, обычно в июне-июле. Цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток", — рассказали на сайте.
Эту орхидею можно встретить в национальном парке "Лосиный Остров", природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.