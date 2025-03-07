Рейтинг@Mail.ru
В Москве выросла численность редких орхидей - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:46 07.03.2025 (обновлено: 10:39 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/moskva-2003555545.html
В Москве выросла численность редких орхидей
В Москве выросла численность редких орхидей - РИА Новости, 07.03.2025
В Москве выросла численность редких орхидей
В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:46:00+03:00
2025-03-07T10:39:00+03:00
хорошие новости
общество
городское хозяйство москвы
москва
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003554670_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_2b43e30ae6e086b2375de71156d9cca7.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Это в первую очередь такие виды, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в Москве", — говорится в релизе. По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы. "Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы", — сказал ученый.Любка двулистная, или ночная фиалка, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это травянистое растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20-50 сантиметров. &quot;Ежегодно на месте старого клубня появляется новый, замещающий его. У ночной фиалки может быть от одного до трех листьев, суженных в черешок и достигающих в длину 8-22 сантиметров, а в ширину — от трех до шести сантиметров. Ее соцветия представляют собой 20-сантиметровый колос цилиндрической формы. Любка двулистная начинает цвести на шестой-седьмой год жизни, обычно в июне-июле. Цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток&quot;, — рассказали на сайте.Эту орхидею можно встретить в национальном парке "Лосиный Остров", природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
https://ria.ru/20241016/moskva-1978342850.html
https://ria.ru/20250213/botanika-1999004210.html
москва
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003554670_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_b04996b2dd4505bd50cb289d6502f3e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО
В Москве выросла численность редких орхидей

На зеленых территориях Москвы восстановилась численность редких орхидей

© Фото : Пресс служба мэра и правительства Москвы В Москву вернулись редкие дикие орхидеи
В Москву вернулись редкие дикие орхидеи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Пресс служба мэра и правительства Москвы
В Москву вернулись редкие дикие орхидеи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Москве восстанавливается численность редких орхидей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Биологи департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы фиксируют восстановление численности редчайших орхидей на зеленых территориях столицы. Это в первую очередь такие виды, как любка двулистная, дремлик болотный и пальчатокоренник балтийский. Их все чаще можно увидеть в Москве", — говорится в релизе.
Рогатый жаворонок в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Битцевском лесу обнаружили рогатого жаворонка
16 октября 2024, 14:44
По словам кандидата биологических наук, ботаника, автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, общество стало более восприимчивым к проблеме защиты дикой природы.
"Люди стали осознаннее подходить к вопросам сохранения окружающей среды, в частности отказались от привычки собирать букеты из диких цветов, понимая их важность для экосистемы", — сказал ученый.
Любка двулистная, или ночная фиалка, занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Это травянистое растение с красивыми белыми цветами вырастает до 20-50 сантиметров.
«

"Ежегодно на месте старого клубня появляется новый, замещающий его. У ночной фиалки может быть от одного до трех листьев, суженных в черешок и достигающих в длину 8-22 сантиметров, а в ширину — от трех до шести сантиметров. Ее соцветия представляют собой 20-сантиметровый колос цилиндрической формы. Любка двулистная начинает цвести на шестой-седьмой год жизни, обычно в июне-июле. Цветы источают сильный приятный аромат в ночное время суток", — рассказали на сайте.

Эту орхидею можно встретить в национальном парке "Лосиный Остров", природно-историческом парке "Битцевский лес", ландшафтном заказнике "Теплый Стан" и на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Орхидея Яйцо в гнезде, расцветшая в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея
13 февраля, 07:29
 
Хорошие новостиОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала