В Москве начали работы по оборудованию школ художественной подсветкой
Заммэра Бирюков: в Москве начали работы по оборудованию зданий школ подсветкой
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСтартовали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой
Стартовали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты в Москве начали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой, на четырех объектах работы выполнены, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках нового масштабного проекта "Моя школа" модернизировали первые четыре здания школ и оборудовали их архитектурно-художественной подсветкой. Дополнительно было проведено благоустройство прилегающих территорий. Эта работа будет продолжена, подсветку получат и другие общеобразовательные учебные заведения", - рассказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что на каждом объекте установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета.
"Температура света для каждого проекта была определена индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.