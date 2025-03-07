https://ria.ru/20250307/moskva-2003550166.html

В Москве начали работы по оборудованию школ художественной подсветкой

В Москве начали работы по оборудованию школ художественной подсветкой - РИА Новости, 07.03.2025

В Москве начали работы по оборудованию школ художественной подсветкой

Специалисты в Москве начали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой, на четырех объектах работы выполнены, сообщил заммэра... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:16:00+03:00

2025-03-07T09:16:00+03:00

2025-03-07T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты в Москве начали работы по оборудованию зданий школ архитектурно-художественной подсветкой, на четырех объектах работы выполнены, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках нового масштабного проекта "Моя школа" модернизировали первые четыре здания школ и оборудовали их архитектурно-художественной подсветкой. Дополнительно было проведено благоустройство прилегающих территорий. Эта работа будет продолжена, подсветку получат и другие общеобразовательные учебные заведения", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что на каждом объекте установили от 300 до 400 энергосберегающих светодиодных светильников холодного и теплого оттенков белого цвета. "Температура света для каждого проекта была определена индивидуально, чтобы не допустить как "пересвета", так и недостаточной освещенности. Правильно подобранное освещение позволяет грамотно акцентировать детали и элементы зданий, создавая единое световое пространство. Кроме того, наличие подсветки делает территорию безопаснее в вечернее и ночное время", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, число зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001682210.html

https://ria.ru/20250228/muzey-2002123425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве