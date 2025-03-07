https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003543829.html

Россиянам рассказали о видах мошенничества перед 8 марта

Россиянам рассказали о видах мошенничества перед 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025

Россиянам рассказали о видах мошенничества перед 8 марта

Мошенники перед 8 марта пытаются выманить у девушек деньги, используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T08:26:00+03:00

2025-03-07T08:26:00+03:00

2025-03-07T08:26:00+03:00

общество

технологии

международный женский день

втб (банк)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники перед 8 марта пытаются выманить у девушек деньги, используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах, говорится в исследовании ВТБ, которое есть в распоряжении РИА Новости. "ВТБ фиксирует усиление мошеннической активности с приближением 8 марта. Злоумышленники используют комбинированные схемы по социальной инженерии и фишингу с акцентом на праздничную тему: ложные предложения о знакомствах, рассылка вредоносных поздравительных картинок в социальных сетях и сообщений о распродажах", - отмечается в сообщении. Наиболее часто перед 8 марта встречаются следующие мошеннические темы: ложные предложения о знакомствах, доставка цветов, рассылка вредоносных поздравительных открыток, фишинговые письма с подарками по промокоду, рассказывают эксперты банка. Например, отмечают они, мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные "проблемы", которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции. Еще одной из уловок является звонок женщинам о якобы заказанной доставке цветов на их имя. Для получения букета мошенники просят назвать адрес доставки и код из смс-сообщения, который затем используют для входа в личный кабинет госпортала или банковского приложения, рассказали эксперты.

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, международный женский день, втб (банк)