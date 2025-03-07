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Мошенники под видом приложения для удаленной работы распространяют вирус - РИА Новости, 07.03.2025
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03:50 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/moshenniki-2003527978.html
Мошенники под видом приложения для удаленной работы распространяют вирус
Мошенники под видом приложения для удаленной работы распространяют вирус - РИА Новости, 07.03.2025
Мошенники под видом приложения для удаленной работы распространяют вирус
Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T03:50:00+03:00
2025-03-07T03:50:00+03:00
общество
россия
лаборатория касперского
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "С середины февраля 2025 года злоумышленники активно рассылают вредоносную программу для Android под видом приложений для специалистов по работе с курьерами", - сообщили в компании. Отмечается, что речь идет о мобильном банковском троянце Mamont. Кампания нацелена на российских пользователей, с ней столкнулись уже несколько сотен человек. Так, злоумышленники создали несколько сайтов, мимикрирующих под карьерные страницы популярных сервисов доставки. На них людям предлагают удаленную работу с окладом от 70 тысяч рублей на руки. Поддельные ресурсы выглядят убедительно: авторы перечисляют задачи, которые якобы предстоит выполнять кандидатам. Например, контролировать работу курьерской службы, готовить отчеты, решать спорные ситуации, поясняют в компании. По словам экспертов, кандидата просят заполнить анкету: указать ФИО, телефон, город проживания, СНИЛС, номер банковской карты, дату рождения. Авторы фальшивых ресурсов подчеркивают - если человек оставит заведомо ложную информацию о себе, предложение о трудоустройстве будет аннулировано. "Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются поддерживать образ крупных компаний, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв", - добавили там. По легенде, после заполнения и отправки анкеты с кандидатом в мессенджере должен связаться менеджер "сервиса" и прислать приложение для работы. Человека попросят установить программу на смартфон, потом дождаться, пока его устройство "зарегистрируют в системе". На самом деле, заверяют в компании, под видом легитимного сервиса пользователю присылают Mamont. При установке на смартфоне зараженное приложение потребует настроить его как программу для обмена СМС по умолчанию. После этого на экране отобразится страница с просьбой направить представителю компании фотографии паспорта жертвы. "Получая доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, Mamont активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Этот троянец остается одной из актуальных киберугроз для Android-пользователей в России. В январе и феврале 2025 года доля российских пользователей, которые столкнулись с Mamont, выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html
https://ria.ru/20250305/krasnov-2003250253.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003264476.html
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общество, россия, лаборатория касперского
Общество, Россия, Лаборатория Касперского
Мошенники под видом приложения для удаленной работы распространяют вирус

Мошенники под видом Android-приложения для удаленной работы распространяют вирус

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мошенники под видом Android-приложения для специалистов по работе с курьерами распространяют вредоносную программу для кражи денег, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"С середины февраля 2025 года злоумышленники активно рассылают вредоносную программу для Android под видом приложений для специалистов по работе с курьерами", - сообщили в компании. Отмечается, что речь идет о мобильном банковском троянце Mamont. Кампания нацелена на российских пользователей, с ней столкнулись уже несколько сотен человек.
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Так, злоумышленники создали несколько сайтов, мимикрирующих под карьерные страницы популярных сервисов доставки. На них людям предлагают удаленную работу с окладом от 70 тысяч рублей на руки. Поддельные ресурсы выглядят убедительно: авторы перечисляют задачи, которые якобы предстоит выполнять кандидатам. Например, контролировать работу курьерской службы, готовить отчеты, решать спорные ситуации, поясняют в компании.
По словам экспертов, кандидата просят заполнить анкету: указать ФИО, телефон, город проживания, СНИЛС, номер банковской карты, дату рождения. Авторы фальшивых ресурсов подчеркивают - если человек оставит заведомо ложную информацию о себе, предложение о трудоустройстве будет аннулировано. "Вероятно, таким образом злоумышленники пытаются поддерживать образ крупных компаний, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв", - добавили там.
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По легенде, после заполнения и отправки анкеты с кандидатом в мессенджере должен связаться менеджер "сервиса" и прислать приложение для работы. Человека попросят установить программу на смартфон, потом дождаться, пока его устройство "зарегистрируют в системе".
На самом деле, заверяют в компании, под видом легитимного сервиса пользователю присылают Mamont. При установке на смартфоне зараженное приложение потребует настроить его как программу для обмена СМС по умолчанию. После этого на экране отобразится страница с просьбой направить представителю компании фотографии паспорта жертвы.
"Получая доступ к СМС и push-уведомлениям на зараженном устройстве, Mamont активно пользуется ими для кражи средств пользователей через СМС-банкинг. Этот троянец остается одной из актуальных киберугроз для Android-пользователей в России. В январе и феврале 2025 года доля российских пользователей, которые столкнулись с Mamont, выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - прокомментировал эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко.
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