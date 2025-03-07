Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе
Молдавский оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть в республике на базе партийных ячеек политблока "Победа" аналоги Русского дома в Кишиневе, который власти Молдавии хотят закрыть.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой 19 февраля заявил, что Молдавия выполнит все юридические процедуры для закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону. В конце февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Российский центр науки и культуры в Молдавии продолжает работать, уведомления о расторжении соглашения от властей республики по-прежнему нет.
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
19 февраля, 19:47
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"Ни для кого не секрет, что я являюсь лидером, наверное, крупнейшего оппозиционного блока в стране ("Победа" - ред.), у которого более 1300 первичных ячеек. На базе каждой первичной ячейки мы создадим Русский дом", - пообещал Шор журналистам.
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Он отметил, что его сторонники хотят, чтобы русская культура присутствовала в Молдавии. "Мы хотим, чтобы русская культура продолжала быть в массах, продолжала быть в людях. Потому что это та культура, на которой мы выросли вместе. Я никогда не отойду от своей позиции, что мы единое целое... У нас есть один язык общения, это русский язык. У нас есть одна культура, у нас есть одни поэты. Мы будем это нести и сохранять столько, сколько будем жить", - пообещал он.
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Шор отметил также, что считает своим долгом передачу русской культуры следующим поколениям. "Наша задача сохранять и продолжать наши общие совместные культурные ценности", - добавил он.