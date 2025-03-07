Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003725025.html
Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе
Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе - РИА Новости, 07.03.2025
Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе
Молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть в республике на базе партийных ячеек политблока "Победа" аналоги Русского дома в Кишиневе, который власти... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:43:00+03:00
2025-03-07T19:43:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
илан шор
михай попшой
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068902_0:298:2932:1947_1920x0_80_0_0_314dd317b78031f4dc4d064935ed35bf.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть в республике на базе партийных ячеек политблока "Победа" аналоги Русского дома в Кишиневе, который власти Молдавии хотят закрыть. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой 19 февраля заявил, что Молдавия выполнит все юридические процедуры для закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону. В конце февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Российский центр науки и культуры в Молдавии продолжает работать, уведомления о расторжении соглашения от властей республики по-прежнему нет. "Ни для кого не секрет, что я являюсь лидером, наверное, крупнейшего оппозиционного блока в стране ("Победа" - ред.), у которого более 1300 первичных ячеек. На базе каждой первичной ячейки мы создадим Русский дом", - пообещал Шор журналистам. Он отметил, что его сторонники хотят, чтобы русская культура присутствовала в Молдавии. "Мы хотим, чтобы русская культура продолжала быть в массах, продолжала быть в людях. Потому что это та культура, на которой мы выросли вместе. Я никогда не отойду от своей позиции, что мы единое целое... У нас есть один язык общения, это русский язык. У нас есть одна культура, у нас есть одни поэты. Мы будем это нести и сохранять столько, сколько будем жить", - пообещал он. Шор отметил также, что считает своим долгом передачу русской культуры следующим поколениям. "Наша задача сохранять и продолжать наши общие совместные культурные ценности", - добавил он.
https://ria.ru/20250219/dom-2000393635.html
https://ria.ru/20250213/moldavija-1999175348.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068902_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_c196258dcae32e0ae55b343f6335dcc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, россия, илан шор, михай попшой, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Илан Шор, Михай Попшой, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе

Молдавский оппозиционер Шор пообещал открыть аналог Русского дома в Кишиневе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть в республике на базе партийных ячеек политблока "Победа" аналоги Русского дома в Кишиневе, который власти Молдавии хотят закрыть.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой 19 февраля заявил, что Молдавия выполнит все юридические процедуры для закрытия Российского центра науки и культуры в Кишиневе и уведомит об этом российскую сторону. В конце февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Российский центр науки и культуры в Молдавии продолжает работать, уведомления о расторжении соглашения от властей республики по-прежнему нет.
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Примаков прокомментировал деятельность молдавского Русского дома
19 февраля, 19:47
«
"Ни для кого не секрет, что я являюсь лидером, наверное, крупнейшего оппозиционного блока в стране ("Победа" - ред.), у которого более 1300 первичных ячеек. На базе каждой первичной ячейки мы создадим Русский дом", - пообещал Шор журналистам.
«
Он отметил, что его сторонники хотят, чтобы русская культура присутствовала в Молдавии. "Мы хотим, чтобы русская культура продолжала быть в массах, продолжала быть в людях. Потому что это та культура, на которой мы выросли вместе. Я никогда не отойду от своей позиции, что мы единое целое... У нас есть один язык общения, это русский язык. У нас есть одна культура, у нас есть одни поэты. Мы будем это нести и сохранять столько, сколько будем жить", - пообещал он.
«
Шор отметил также, что считает своим долгом передачу русской культуры следующим поколениям. "Наша задача сохранять и продолжать наши общие совместные культурные ценности", - добавил он.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Молдавии призвали пересмотреть решение закрыть культурный центр России
13 февраля, 17:11
 
МолдавияКишиневРоссияИлан ШорМихай ПопшойЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала