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Молдавский депутат заявил, что заведенное на него дело абсурдно - РИА Новости, 07.03.2025
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18:43 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003715778.html
Молдавский депутат заявил, что заведенное на него дело абсурдно
Молдавский депутат заявил, что заведенное на него дело абсурдно - РИА Новости, 07.03.2025
Молдавский депутат заявил, что заведенное на него дело абсурдно
Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Александр Нестеровский, которого обвиняют в электоральной коррупции, заявил РИА Новости, что заведенное на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:43:00+03:00
2025-03-07T18:43:00+03:00
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Александр Нестеровский, которого обвиняют в электоральной коррупции, заявил РИА Новости, что заведенное на него дело абсурдное, суд должен его оправдать, при этом отметил, что власти оказывают давление на прокуратуру и судебную систему. Сторонники и члены блока "Победа" в пятницу провели пикет у здания суда Кишинева, чтобы поддержать депутата Нестеровского. "Дело абсурдное от начала до конца. Нет никаких доказательств. Все, что они собрали, даже с процессуальной точки зрения неправильно собрано. С юридической точки зрения я ожидаю, конечно, оправдательного приговора... Потому что ничего на меня нет. Но мы живем в Молдове. Мы понимаем огромное политическое давление, которое оказывается (властями республики - ред.) на прокуратуру, на судебную систему, на всех. Поэтому, чего ожидать, я не знаю", - заявил Нестеровский. Нестеровской является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20250306/shor-2003350940.html
https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003658866.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду
Молдавский депутат заявил, что заведенное на него дело абсурдно

Депутат Нестеровской: заведенное дело абсурдно, суд должен меня оправдать

© Sputnik / Dmitrij OsmateskoЧлен оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский
Член оппозиционной партии Renaștere-Возрождение Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
Член оппозиционной партии "Renaștere-Возрождение" Александр Нестеровский. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Александр Нестеровский, которого обвиняют в электоральной коррупции, заявил РИА Новости, что заведенное на него дело абсурдное, суд должен его оправдать, при этом отметил, что власти оказывают давление на прокуратуру и судебную систему.
Сторонники и члены блока "Победа" в пятницу провели пикет у здания суда Кишинева, чтобы поддержать депутата Нестеровского.
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"Дело абсурдное от начала до конца. Нет никаких доказательств. Все, что они собрали, даже с процессуальной точки зрения неправильно собрано. С юридической точки зрения я ожидаю, конечно, оправдательного приговора... Потому что ничего на меня нет. Но мы живем в Молдове. Мы понимаем огромное политическое давление, которое оказывается (властями республики - ред.) на прокуратуру, на судебную систему, на всех. Поэтому, чего ожидать, я не знаю", - заявил Нестеровский.
Нестеровской является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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