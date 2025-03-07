https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003658866.html

Молдавский депутат обвинил власти в попытках запугать оппозицию

Молдавский депутат обвинил власти в попытках запугать оппозицию - РИА Новости, 07.03.2025

Молдавский депутат обвинил власти в попытках запугать оппозицию

Депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Александр Нестеровский, которого судят из-за обвинений в электоральной коррупции, заявил, что власти страны давят... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T16:10:00+03:00

2025-03-07T16:10:00+03:00

2025-03-07T16:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от блока "Победа" Александр Нестеровский, которого судят из-за обвинений в электоральной коррупции, заявил, что власти страны давят на него и его коллег, чтобы запугать оппозицию. Сторонники и члены блока "Победа" в пятницу собрались на митинг у здания суда Кишинева, чтобы поддержать Нестеровского. Они держат в руках плакаты с требованиями обеспечить свободу системе юстиции и депутату Нестеровскому. "На многих наших коллег есть уголовные дела… Задача партии "Действие и солидарность" - запугать всех нас, запугать Молдавию, чтобы мы боялись даже выйти на выборы. Мы находимся на острие, мы боремся: мы не боимся, поэтому нас больше всех и бьют", - заявил Нестеровский до начала заседания суда. По его словам, дело сформировано на базе выдуманных заявлений бывшего депутата Арины Спэтару, из-за чего судебный процесс длится уже полтора года. "Спасибо всем, что пришли поддержать, это важно: чувствовать, что ты не один, что вокруг тебя много людей. Мы сейчас живем в то время, когда закона в Молдавии нет, когда его не существует, когда правящая партия творит, что угодно, меняет как угодно законы, меняет правила, подтасовывает результаты. В моем деле в суде, которое рассматривается, нет ни одного доказательства, сделана куча процессуальных ошибок, из-за чего дело должно быть закрыто", - добавил депутат. Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая теперь входит в блок "Победа" и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003648150.html

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https://ria.ru/20250306/shor-2003350940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, возрождение