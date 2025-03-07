https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003648150.html

Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID

Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID - РИА Новости, 07.03.2025

Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID

Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:28:00+03:00

2025-03-07T15:28:00+03:00

2025-03-07T15:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое получала республика от американского Агентства по международному развитию (USAID) за последние 10 лет. "Будущее Молдовы" обращается к Вашингтону с просьбой опубликовать детальный отчет о всех программах USAID в Молдавии с 2015 по 2025 годы — кто получал деньги, в каком объёме, и на что они были потрачены. Мы поддерживаем позицию нынешней администрации Белого дома: миллионы долларов американских налогоплательщиков должны служить народу США, а не тратиться на сомнительные программы за рубежом", — подчеркивается в заявлении партии. Оппозиция отмечает, что масштабное финансирование отдельных СМИ и неправительственных организаций в Молдавии можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела республики. В партии отметили, что полная прозрачность в данном вопросе отвечает интересам как народа Молдавии, так и американских налогоплательщиков. В связи с этим партия инициировала обсуждение с другими политическими силами страны и гражданского общества вопроса о подготовке и отправке официального запроса в адрес администрации США с требованием раскрыть все данные о финансировании программ в Молдавии. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250304/usaid-2002872979.html

https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html

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в мире, молдавия, сша, илон маск, василий тарлев, марко рубио, агентство по международному развитию сша