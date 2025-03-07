Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID
Оппозиция Молдавии просит США раскрыть данные о финансировании страны от USAID
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое получала республика от американского Агентства по международному развитию (USAID) за последние 10 лет.
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"Будущее Молдовы" обращается к Вашингтону с просьбой опубликовать детальный отчет о всех программах USAID в Молдавии с 2015 по 2025 годы — кто получал деньги, в каком объёме, и на что они были потрачены. Мы поддерживаем позицию нынешней администрации Белого дома: миллионы долларов американских налогоплательщиков должны служить народу США, а не тратиться на сомнительные программы за рубежом", — подчеркивается в заявлении партии.
Оппозиция отмечает, что масштабное финансирование отдельных СМИ и неправительственных организаций в Молдавии можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела республики.
В партии отметили, что полная прозрачность в данном вопросе отвечает интересам как народа Молдавии, так и американских налогоплательщиков. В связи с этим партия инициировала обсуждение с другими политическими силами страны и гражданского общества вопроса о подготовке и отправке официального запроса в адрес администрации США с требованием раскрыть все данные о финансировании программ в Молдавии.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.