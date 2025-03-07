Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 07.03.2025 (обновлено: 15:29 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003648150.html
Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID
Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID - РИА Новости, 07.03.2025
Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID
Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:28:00+03:00
2025-03-07T15:29:00+03:00
в мире
молдавия
сша
илон маск
василий тарлев
марко рубио
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое получала республика от американского Агентства по международному развитию (USAID) за последние 10 лет. "Будущее Молдовы" обращается к Вашингтону с просьбой опубликовать детальный отчет о всех программах USAID в Молдавии с 2015 по 2025 годы — кто получал деньги, в каком объёме, и на что они были потрачены. Мы поддерживаем позицию нынешней администрации Белого дома: миллионы долларов американских налогоплательщиков должны служить народу США, а не тратиться на сомнительные программы за рубежом", — подчеркивается в заявлении партии. Оппозиция отмечает, что масштабное финансирование отдельных СМИ и неправительственных организаций в Молдавии можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела республики. В партии отметили, что полная прозрачность в данном вопросе отвечает интересам как народа Молдавии, так и американских налогоплательщиков. В связи с этим партия инициировала обсуждение с другими политическими силами страны и гражданского общества вопроса о подготовке и отправке официального запроса в адрес администрации США с требованием раскрыть все данные о финансировании программ в Молдавии. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250304/usaid-2002872979.html
https://ria.ru/20250205/usaid-1997447453.html
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_7d3d6737fc9429cb31f35d0cf3e6f628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, сша, илон маск, василий тарлев, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, США, Илон Маск, Василий Тарлев, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Молдавская оппозиция попросила США раскрыть данные о финансировании USAID

Оппозиция Молдавии просит США раскрыть данные о финансировании страны от USAID

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Будущее Молдовы" во главе с экс-премьером Василием Тарлевым просит власти США раскрыть данные о финансировании, которое получала республика от американского Агентства по международному развитию (USAID) за последние 10 лет.
«
"Будущее Молдовы" обращается к Вашингтону с просьбой опубликовать детальный отчет о всех программах USAID в Молдавии с 2015 по 2025 годы — кто получал деньги, в каком объёме, и на что они были потрачены. Мы поддерживаем позицию нынешней администрации Белого дома: миллионы долларов американских налогоплательщиков должны служить народу США, а не тратиться на сомнительные программы за рубежом", — подчеркивается в заявлении партии.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
USAID потратило более 120 тысяч долларов на выборы в Молдавии
4 марта, 02:20
Оппозиция отмечает, что масштабное финансирование отдельных СМИ и неправительственных организаций в Молдавии можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела республики.
В партии отметили, что полная прозрачность в данном вопросе отвечает интересам как народа Молдавии, так и американских налогоплательщиков. В связи с этим партия инициировала обсуждение с другими политическими силами страны и гражданского общества вопроса о подготовке и отправке официального запроса в адрес администрации США с требованием раскрыть все данные о финансировании программ в Молдавии.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Стояногло обвинил USAID в создании параллельного государства в Молдавии
5 февраля, 10:20
 
В миреМолдавияСШАИлон МаскВасилий ТарлевМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала