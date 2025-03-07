Молдавия официально присоединилась к Единой зоне платежей в евро
Премьер Речан: Молдавия официально присоединилась к Единой зоне платежей в евро
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавия официально присоединилась к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит уменьшить комиссии для денежных переводов, сообщил в пятницу премьер республики Дорин Речан.
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"Республика Молдова официально присоединяется к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это означает, что денежные переводы в евро между всеми странами, входящими в эту зону, станут гораздо быстрее, безопаснее и доступнее. Практически это значит, что теперь переводы между Молдовой и странами Европейского Союза больше не будут сопровождаться высокими комиссиями и задержками", - сообщил премьер журналистам.
По его словам, это отличная новость как для граждан из представителей диаспоры, которые отправляют деньги своим семьям на родину, так и для предпринимателей. Теперь бизнес сможет осуществлять международные платежи и получать средства с минимальными транзакционными издержками и без валютных колебаний, что сделает его более конкурентоспособным на европейском рынке.
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"Я уверен, что банки быстро адаптируются к этой системе, и уже через несколько месяцев мы сможем воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет SEPA. Этот шаг приближает Молдавию к Европейскому Союзу и его экономическим возможностям", – отметил Речан.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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