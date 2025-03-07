https://ria.ru/20250307/mo-2003596069.html

В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ

В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ

Тридцать пять украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения в течение недели, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:21:00+03:00

2025-03-07T12:21:00+03:00

2025-03-07T12:23:00+03:00

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тридцать пять украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения в течение недели, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003594583.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)