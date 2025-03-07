https://ria.ru/20250307/mo-2003594905.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Южной" группировки

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Южной" группировки - РИА Новости, 07.03.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия "Южной" группировки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю более 1665 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T12:19:00+03:00

2025-03-07T12:19:00+03:00

2025-03-07T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за неделю более 1665 военнослужащих, танк, 11 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства, уничтожены семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20250307/mo-2003596069.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)