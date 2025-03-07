Рейтинг@Mail.ru
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской - РИА Новости, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 07.03.2025 (обновлено: 01:02 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003747041.html
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской - РИА Новости, 08.03.2025
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской
Блогер Александра Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной со схемой "королевы марафонов"... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T23:43:00+03:00
2025-03-08T01:02:00+03:00
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859434957_0:268:1081:876_1920x0_80_0_0_fc581283e80d9d4c5d0da5132443be43.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной со схемой "королевы марафонов" Елены Блиновской, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. "В Instagram* и на своем сайте Митрошина указывала реквизиты нескольких ИП для оплаты, минуя личные счета. Это позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. При этом указанные ею ИП никаких курсов не предоставляли", - говорится в материалах. Там отмечается, что эти люди - ее команда, они выступали в проектах Митрошиной продюсером и техническими специалистами и отвечали за организацию и сопровождение мероприятий. "Таким образом, деньги за курсы, которые переводились на счета различных ИП, были оплатой за услуги сотрудников, без заключения с ними договоров", - отмечается в материалах. Именно так Митрошина скрывала выручку. При этом, как указано в материалах, блогер должна была указывать свою выручку от курсов в налоговой отчетности и принимать оплату на свой расчетный счет, после чего уже рассчитываться с командой. "Митрошина оплачивала услуги своей "команды" через перечисление выручки от курсов, минуя личные счета для неправомерного применения упрощенной и патентной системы налогообложения", - говорится в документах. Похожую схему применяла "королева марафонов" Елена Блиновская, которая принимала оплату на реквизиты своих сотрудников и дробила бизнес, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003735529.html
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003732245.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859434957_0:167:1081:977_1920x0_80_0_0_2328a18bd23af1615aba6deb4c228795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, происшествия, москва
Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Происшествия, Москва
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской

Блогер Митрошина дробила бизнес по схеме Блиновской для ухода от налогов

© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : @alexandramitroshina
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной со схемой "королевы марафонов" Елены Блиновской, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.
Шуточное видео Митрошиной об уплате налогов - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Блогер Митрошина перед задержанием опубликовала видео о неуплате налогов
Вчера, 20:10
"В Instagram* и на своем сайте Митрошина указывала реквизиты нескольких ИП для оплаты, минуя личные счета. Это позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. При этом указанные ею ИП никаких курсов не предоставляли", - говорится в материалах.
Там отмечается, что эти люди - ее команда, они выступали в проектах Митрошиной продюсером и техническими специалистами и отвечали за организацию и сопровождение мероприятий.
"Таким образом, деньги за курсы, которые переводились на счета различных ИП, были оплатой за услуги сотрудников, без заключения с ними договоров", - отмечается в материалах.
Именно так Митрошина скрывала выручку. При этом, как указано в материалах, блогер должна была указывать свою выручку от курсов в налоговой отчетности и принимать оплату на свой расчетный счет, после чего уже рассчитываться с командой.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Блогер Митрошина скрывалась от следствия, сообщили в МВД
Вчера, 21:15
"Митрошина оплачивала услуги своей "команды" через перечисление выручки от курсов, минуя личные счета для неправомерного применения упрощенной и патентной системы налогообложения", - говорится в документах.
Похожую схему применяла "королева марафонов" Елена Блиновская, которая принимала оплату на реквизиты своих сотрудников и дробила бизнес, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения.
В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Задержание блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Блогер Митрошина оспаривала доначисление ей 128 миллионов рублей налогов
Вчера, 20:38
 
РоссияАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)Елена БлиновскаяПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала