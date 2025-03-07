https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003747041.html

Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской

Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской - РИА Новости, 08.03.2025

Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской

Блогер Александра Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной со схемой "королевы марафонов"... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T23:43:00+03:00

2025-03-07T23:43:00+03:00

2025-03-08T01:02:00+03:00

россия

александра митрошина

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина для оплаты своих курсов указывала реквизиты своей команды, чтобы дробить бизнес по схеме, сходной со схемой "королевы марафонов" Елены Блиновской, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. "В Instagram* и на своем сайте Митрошина указывала реквизиты нескольких ИП для оплаты, минуя личные счета. Это позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. При этом указанные ею ИП никаких курсов не предоставляли", - говорится в материалах. Там отмечается, что эти люди - ее команда, они выступали в проектах Митрошиной продюсером и техническими специалистами и отвечали за организацию и сопровождение мероприятий. "Таким образом, деньги за курсы, которые переводились на счета различных ИП, были оплатой за услуги сотрудников, без заключения с ними договоров", - отмечается в материалах. Именно так Митрошина скрывала выручку. При этом, как указано в материалах, блогер должна была указывать свою выручку от курсов в налоговой отчетности и принимать оплату на свой расчетный счет, после чего уже рассчитываться с командой. "Митрошина оплачивала услуги своей "команды" через перечисление выручки от курсов, минуя личные счета для неправомерного применения упрощенной и патентной системы налогообложения", - говорится в документах. Похожую схему применяла "королева марафонов" Елена Блиновская, которая принимала оплату на реквизиты своих сотрудников и дробила бизнес, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения. В понедельник Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html

https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003735529.html

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