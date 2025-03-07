https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003735529.html

Блогер Митрошина скрывалась от следствия, сообщили в МВД

Блогер Митрошина скрывалась от следствия, сообщили в МВД - РИА Новости, 08.03.2025

Блогер Митрошина скрывалась от следствия, сообщили в МВД

Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-07T21:15:00+03:00

2025-03-07T21:15:00+03:00

2025-03-08T01:01:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 7 мар- РИА Новости. Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее в столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что против блогера Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани. По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей при совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения и пользования полученными деньгами она частично легализовала их, купив недвижимость в Москве."Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это блогер Александра Митрошина.

https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), александра митрошина, происшествия, москва, россия