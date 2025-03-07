https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003713889.html
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений - РИА Новости, 08.03.2025
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений
Блогера Александру Митрошину проверят на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики, сообщает СК РФ. РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T18:35:00+03:00
2025-03-07T18:35:00+03:00
2025-03-08T00:57:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александра митрошина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогера Александру Митрошину проверят на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики, сообщает СК РФ. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей. "В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003711278.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александра митрошина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александра Митрошина
Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений
Митрошину проверят на причастность к другим преступлениям в сфере экономики