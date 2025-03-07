https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003711278.html
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы - РИА Новости, 07.03.2025
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:18:00+03:00
2025-03-07T18:18:00+03:00
2025-03-07T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Как заявили в пятницу в столичном СК, Митрошина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Как указано в Уголовном кодексе РФ, за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, по данным СК, Митрошиной также вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей при совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения и пользования полученными деньгами она частично легализовала их, купив недвижимость в Москве. В ближайшее время она будет доставлена в столицу, где следователи приступят к ее допросу.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html
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Дом в Москве, в котором блогер Александра Митрошина купила квартиру
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
2025-03-07T18:18
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы
Блогеру Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по делу об отмывании денег