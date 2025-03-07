https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003711278.html

Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы

Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы - РИА Новости, 07.03.2025

Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы

Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. РИА Новости, 07.03.2025

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2025-03-07T18:18:00+03:00

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происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Как заявили в пятницу в столичном СК, Митрошина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Как указано в Уголовном кодексе РФ, за совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, по данным СК, Митрошиной также вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По данным следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей при совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от уплаты налогов и сборов. Для придания видимости правомерного владения и пользования полученными деньгами она частично легализовала их, купив недвижимость в Москве. В ближайшее время она будет доставлена в столицу, где следователи приступят к ее допросу.

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002791578.html

https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дом в Москве, в котором блогер Александра Митрошина купила квартиру Блогеру Александре Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. 2025-03-07T18:18 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)