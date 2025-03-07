СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП
СК: блогер Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей
© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
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"Установлено, в 2020-2022 годах Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения дохода - 6 % и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей за 2020 год, получив доход от оказания услуг по образованию дополнительному детей и взрослых в существенно большем размере, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита, организовала поступление денежных от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в результате Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере". По версии следствия, она легализовала финансы, полученные при уклонении от уплаты налогов, через оплату по договору долевого участия, замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует расследование дела.
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