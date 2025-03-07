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СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП - РИА Новости, 07.03.2025
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18:13 07.03.2025 (обновлено: 18:17 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003710703.html
СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП
СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП - РИА Новости, 07.03.2025
СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП
Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:13:00+03:00
2025-03-07T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву. "Установлено, в 2020-2022 годах Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения дохода - 6 % и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей за 2020 год, получив доход от оказания услуг по образованию дополнительному детей и взрослых в существенно большем размере, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита, организовала поступление денежных от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", - говорится в сообщении. Отмечается, что "в результате Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере". По версии следствия, она легализовала финансы, полученные при уклонении от уплаты налогов, через оплату по договору долевого участия, замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует расследование дела.
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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК: Митрошина уклонилась от уплаты налогов, получая доход на счета трех ИП

СК: блогер Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей

© Фото : @alexandramitroshinaБлогер Александра Митрошина
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : @alexandramitroshina
Блогер Александра Митрошина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Следствие полагает, что блогер Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее в столичном главке СК России сообщили, что против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, она задержана на Кубани, в ближайшее время она будет доставлена в Москву.
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"Установлено, в 2020-2022 годах Митрошина, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения дохода - 6 % и допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей за 2020 год, получив доход от оказания услуг по образованию дополнительному детей и взрослых в существенно большем размере, имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита, организовала поступление денежных от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в результате Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере". По версии следствия, она легализовала финансы, полученные при уклонении от уплаты налогов, через оплату по договору долевого участия, замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Подчеркивается, что столичная прокуратура контролирует расследование дела.
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