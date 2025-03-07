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Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств - РИА Новости, 08.03.2025
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17:49 07.03.2025 (обновлено: 01:15 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003706644.html
Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств
Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств - РИА Новости, 08.03.2025
Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств
Против блогера-миллионника Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она задержана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T17:49:00+03:00
2025-03-08T01:15:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
краснодарский край
александра митрошина
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Против блогера-миллионника Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она задержана, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", — говорится в заявлении. По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит."Имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", — указали в ведомстве. Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК."Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу. Расследование продолжается", — добавили в главке Следственного комитета.Уточняется, что Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурнатка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, краснодарский край, александра митрошина
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Краснодарский край, Александра Митрошина
Против блогера Митрошиной возбудили дело об отмывании средств

Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании денег в особо крупном размере

© Фото : ГСУ СК России по МосквеЗадержание блогера Александры Митрошиной
Задержание блогера Александры Митрошиной - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : ГСУ СК России по Москве
Задержание блогера Александры Митрошиной
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Против блогера-миллионника Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, она задержана, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления")", — говорится в заявлении.
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По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигурантка, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит.
"Имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным режимом налоги, в целях недопущения превышения вышеуказанного лимита организовала поступление средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета трех индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги ее ИП", — указали в ведомстве.
Таким образом, Митрошина не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей. Деньги она легализовала через оплату по договору долевого участия, замаскировав связь этих средств с преступным источником их происхождения. Блогер также частично легализовала деньги, купив недвижимость в Москве, отметили в СК.
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"Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу. Расследование продолжается", — добавили в главке Следственного комитета.
Уточняется, что Митрошину проверят на причастность к совершению других преступлений в сфере экономики. Пресс-служба столичного управления МВД, в свою очередь, заявила, что она скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск.
В марте 2023 года СК уже сообщал о возбуждении уголовного дела против блогера. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, также применяла упрощенную систему налогообложения, в то время как доход от деятельности ее образовательных курсов превышал допустимый лимит. Тогда фигурнатка уклонилась от уплаты налогов на более чем 120 миллионов рублей.
Как позднее сообщил информированный источник РИА Новости, Митрошина погасила долг. Сама она впоследствии заявила, что задолженность возникла из-за ошибки аутсорсинговой компании и ее собственного безответственного отношения к бухгалтерии.
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