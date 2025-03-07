Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 07.03.2025 (обновлено: 23:08 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mishustin-2003740942.html
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 07.03.2025
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:32:00+03:00
2025-03-07T23:08:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
анастасия бондаренко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597010_180:34:2956:1595_1920x0_80_0_0_62e66d46776fa998e1135a34c012a48e.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Бондаренко трудилась в Минэнерго на разных должностях с 2003 года. Пост заместителя министра занимала с февраля 2018 года. В зоне ее ответственности находились вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности.В феврале газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что частично или полностью ее функционал перейдет заместителю председателя комитета Госдумы по энергетике, депутату от Кемеровской области Дмитрию Исламову.
https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576597010_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_5bbdc0e6938c81fa0f1c462b7b4a9571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, кемеровская область
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Анастасия Бондаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Кемеровская область
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго

Мишустин освободил Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго

© Фото : пресс-служба МинэнергоЭкс-заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко
Экс-заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба Минэнерго
Экс-заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
Бондаренко трудилась в Минэнерго на разных должностях с 2003 года. Пост заместителя министра занимала с февраля 2018 года. В зоне ее ответственности находились вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности.
В феврале газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что частично или полностью ее функционал перейдет заместителю председателя комитета Госдумы по энергетике, депутату от Кемеровской области Дмитрию Исламову.
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Сергей Мочальников - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Мишустин освободил от должности замминистра энергетики Мочальникова
3 февраля, 20:01
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинАнастасия БондаренкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала