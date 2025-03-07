https://ria.ru/20250307/mishustin-2003740942.html

Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго

Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 07.03.2025

Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T22:32:00+03:00

2025-03-07T22:32:00+03:00

2025-03-07T23:08:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Бондаренко трудилась в Минэнерго на разных должностях с 2003 года. Пост заместителя министра занимала с февраля 2018 года. В зоне ее ответственности находились вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности.В феврале газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что частично или полностью ее функционал перейдет заместителю председателя комитета Госдумы по энергетике, депутату от Кемеровской области Дмитрию Исламову.

https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html

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политика, россия, михаил мишустин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, кемеровская область