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Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго - РИА Новости, 07.03.2025
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:32:00+03:00
2025-03-07T22:32:00+03:00
2025-03-07T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Анастасию Бондаренко в связи с переходом на другую работу, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. "Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.Бондаренко трудилась в Минэнерго на разных должностях с 2003 года. Пост заместителя министра занимала с февраля 2018 года. В зоне ее ответственности находились вопросы законопроектной деятельности и антикоррупционных мероприятий, развития кадрового потенциала, образования в ТЭК, а также контрольно-ревизионной деятельности.В феврале газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что частично или полностью ее функционал перейдет заместителю председателя комитета Госдумы по энергетике, депутату от Кемеровской области Дмитрию Исламову.
https://ria.ru/20250203/mochalnikov-1997182725.html
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политика, россия, михаил мишустин, анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, кемеровская область
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Анастасия Бондаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Кемеровская область
Мишустин освободил Бондаренко от должности замглавы Минэнерго
Мишустин освободил Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго