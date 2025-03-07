https://ria.ru/20250307/mirgorod-2003546854.html
Более десяти взрывов прогремело в Полтавской области
Более десяти взрывов прогремело в Полтавской области - РИА Новости, 07.03.2025
Более десяти взрывов прогремело в Полтавской области
Более десяти взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает издание "Инсайдер". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:56:00+03:00
2025-03-07T08:56:00+03:00
2025-03-07T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более десяти взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области на Украине, сообщает издание "Инсайдер". "Больше всего досталось Миргороду - более 10 взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в Харькове и Тернополе. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250305/vzryv-2003151849.html
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полтавская область, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Хмельницкий (город)
Более десяти взрывов прогремело в Полтавской области
Более десяти взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области