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ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:13:00+03:00
2025-03-07T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции."Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении &lt;…&gt; атаки", — говорится в посте.О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.По словам Лекорню, истребители оснащены новым оборудованием — боевой техникой класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.В России отмечали, что появление на Украине французских истребителей не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима.
https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage 2000

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции.
"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в посте.
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости о поставленных истребителях Mirage
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О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.
По словам Лекорню, истребители оснащены новым оборудованием — боевой техникой класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.
В России отмечали, что появление на Украине французских истребителей не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима.
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