https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025

ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage

Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:13:00+03:00

2025-03-07T14:13:00+03:00

2025-03-07T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции."Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в посте.О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.По словам Лекорню, истребители оснащены новым оборудованием — боевой техникой класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.В России отмечали, что появление на Украине французских истребителей не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима.

https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, украина, франция, вооруженные силы украины