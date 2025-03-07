https://ria.ru/20250307/mirage-2003626001.html
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage - РИА Новости, 07.03.2025
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:13:00+03:00
2025-03-07T14:13:00+03:00
2025-03-07T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции."Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в посте.О поставках французских истребителей для ВСУ объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.По словам Лекорню, истребители оснащены новым оборудованием — боевой техникой класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.В России отмечали, что появление на Украине французских истребителей не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима.
https://ria.ru/20250209/mirage-1998270417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
ВСУ утверждают, что впервые применили французские истребители Mirage
ВСУ сообщили о первом применении переданных Францией истребителей Mirage 2000
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Воздушные силы Украины заявили в Telegram-канале, что впервые применили для отражения атаки истребители Mirage 2000, которые получили от Франции.
"Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении <…> атаки", — говорится в посте.
О поставках французских истребителей для ВСУ
объявил в июне 2024-го президент Эммануэль Макрон
. Он также отметил, что Париж организует и подготовку украинских пилотов. Макрон обещал, что Киев получит самолеты еще до конца года, но об их прибытии на Украину министр обороны Себастьян Лекорню сообщил только в феврале.
По словам Лекорню, истребители оснащены новым оборудованием — боевой техникой класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.
В России отмечали, что появление на Украине французских истребителей не изменит ситуацию на фронте. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, эти поставки лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима.