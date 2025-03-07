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Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 07.03.2025 (обновлено: 05:11 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/minoborony-2003530400.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили шесть минометных расчетов ВСУ, 18 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:10:00+03:00
2025-03-07T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили шесть минометных расчетов ВСУ, 18 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Расчетами ПВО уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... шесть минометных расчетов. Кроме того, уничтожены... 18 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Силы группировки "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания и пять беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
https://ria.ru/20250307/spetsoperatsiya-2003530256.html
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ

Минобороны: бойцы "Запада" за сутки уничтожили 18 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки уничтожили шесть минометных расчетов ВСУ, 18 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами ПВО уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... шесть минометных расчетов. Кроме того, уничтожены... 18 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Силы группировки "Восток" за сутки уничтожили украинский пункт боепитания и пять беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы Украины
 
 
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