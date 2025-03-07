Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 07.03.2025 (обновлено: 14:19 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/minoborony--2003623584.html
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 160 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:07:00+03:00
2025-03-07T14:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565521_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6d67747a130121d4f4e82875f85316e.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 160 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250307/vertolet-2003551729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565521_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f86a82e77a097271b76520a548b81699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 160 человек в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 160 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уничтожение опорного пункта ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
09:24
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала