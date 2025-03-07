https://ria.ru/20250307/minoborony--2003623584.html

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.03.2025

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 160 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:07:00+03:00

2025-03-07T14:07:00+03:00

2025-03-07T14:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 160 украинских боевиков, танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 боевых машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137боевых бронированных машин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, из них 21 инженерную машину разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250307/vertolet-2003551729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф