https://ria.ru/20250307/minjust-2003690337.html

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек - РИА Новости, 07.03.2025

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:15:00+03:00

2025-03-07T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. "Седьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гатов*, С.О. Жирнов*, А.М. Климов*, Н.Д. Левшиц*, а также И.Н. Хашиг*", - говорится в сообщении. По данным министерства, они, в частности, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ, выступали против специальной военной операции. Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключены ООО "Вольные люди" и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ", последнее - в связи с его ликвидацией.*лица, выполняющие функции иностранных агентов

https://ria.ru/20250214/minjust-1999452541.html

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