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Минюст включил в реестр иноагентов пять человек - РИА Новости, 07.03.2025
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17:15 07.03.2025 (обновлено: 17:45 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/minjust-2003690337.html
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек - РИА Новости, 07.03.2025
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:15:00+03:00
2025-03-07T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства. "Седьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гатов*, С.О. Жирнов*, А.М. Климов*, Н.Д. Левшиц*, а также И.Н. Хашиг*", - говорится в сообщении. По данным министерства, они, в частности, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ, выступали против специальной военной операции. Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключены ООО "Вольные люди" и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ", последнее - в связи с его ликвидацией.*лица, выполняющие функции иностранных агентов
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общество, россия, викимедиа.ру, происшествия
Общество, Россия, Викимедиа.ру, Происшествия
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов пять человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пять человек, сообщается на сайте ведомства.
"Седьмого марта в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гатов*, С.О. Жирнов*, А.М. Климов*, Н.Д. Левшиц*, а также И.Н. Хашиг*", - говорится в сообщении.
По данным министерства, они, в частности, распространяли материалы иноагентов, фейки о решениях российских властей и Вооруженных силах РФ, выступали против специальной военной операции.
Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключены ООО "Вольные люди" и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний "Викимедиа РУ", последнее - в связи с его ликвидацией.
*лица, выполняющие функции иностранных агентов
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