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Умер режиссер Вахтанг Микеладзе
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе - РИА Новости, 07.03.2025
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе
Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера. Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве. В 1965 году он окончил курс Романа Кармена во ВГИКе по специальности "режиссер документального кино". Микеладзе организовал студию "Эко-фильм" в Москве, с 1995 года работал в телекомпании "РТС", участвовал в создании программы "Человек и Закон" (ОРТ). С 1997 года – автор и режиссер цикла "Документальный детектив". Призер Лейпцигского фестиваля за фильм "Серые цветы", лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.
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москва, вгик, общество
Культура, Москва, ВГИК, Общество
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе
Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе умер в 87 лет