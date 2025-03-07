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Умер режиссер Вахтанг Микеладзе - РИА Новости, 07.03.2025
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Культура
 
12:41 07.03.2025 (обновлено: 12:48 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mikeladze-2003603155.html
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе - РИА Новости, 07.03.2025
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе
Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера. РИА Новости, 07.03.2025
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера. Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве. В 1965 году он окончил курс Романа Кармена во ВГИКе по специальности "режиссер документального кино". Микеладзе организовал студию "Эко-фильм" в Москве, с 1995 года работал в телекомпании "РТС", участвовал в создании программы "Человек и Закон" (ОРТ). С 1997 года – автор и режиссер цикла "Документальный детектив". Призер Лейпцигского фестиваля за фильм "Серые цветы", лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.
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москва, вгик, общество
Культура, Москва, ВГИК, Общество
Умер режиссер Вахтанг Микеладзе

Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе умер в 87 лет

© Фото : соцсетиВахтанг Микеладзе
Вахтанг Микеладзе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : соцсети
Вахтанг Микеладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Режиссер документального кино Вахтанг Микеладзе скончался в возрасте 87 лет, сообщил портал smotrim.ru со ссылкой на близких режиссера.
Микеладзе родился 16 июня 1937 года в Москве. В 1965 году он окончил курс Романа Кармена во ВГИКе по специальности "режиссер документального кино".
Микеладзе организовал студию "Эко-фильм" в Москве, с 1995 года работал в телекомпании "РТС", участвовал в создании программы "Человек и Закон" (ОРТ). С 1997 года – автор и режиссер цикла "Документальный детектив". Призер Лейпцигского фестиваля за фильм "Серые цветы", лауреат Госпремии и премии Ленинского комсомола.
 
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