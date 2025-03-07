Рейтинг@Mail.ru
В Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 07.03.2025 (обновлено: 06:17 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/metally-2003524901.html
В Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов
В Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов - РИА Новости, 07.03.2025
В Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов
Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T02:37:00+03:00
2025-03-07T06:17:00+03:00
экономика
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003524765_0:123:753:546_1920x0_80_0_0_39bc11fb9000277a2ba8ad712d0e195f.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости. Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. РЗМ применяются в высокотехнологичной электронике, оборонной промышленности, медицине, зеленой энергетике. Скупщики размещают объявления с "кричащими шапками" — прием/скупка редкоземельных металлов, РЗМ. Однако по факту речь идет либо о ломе РЗМ, либо о металлах, не входящих в эту категорию. Например, в одном из объявлений на "Авито" указано, что компания закупает редкоземельные металлы, однако в списке указаны, например, цинк, олово, вольфрам и прочие металлы, не относящиеся к категории редкоземельных. В других объявлениях указано, что покупается лом РЗМ, а не сами металлы. Один из скупщиков не ответил корреспондентам РИА Новости, принимаются ли такие РЗМ, как скандий и самарий, и в каком виде. Еще один подтвердил, что принимает эти металлы. В объявлении указано, что цена договорная, однако без фотографии металлов назвать ее скупщики отказались. А на платформе "Мешок" размещено объявление о продаже циркония кристаллического под видом редкоземельного металла, хотя по классификации он является редким металлом. Про РЗМ активно заговорили в феврале, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. К настоящему моменту сделка не подписана. По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них — бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. К РЗМ они не относятся. Россия же занимает четвертое место в мире по объему запасов РЗМ. И Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах, заявил президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20250221/putin-2000858098.html
https://ria.ru/20250306/saldo-2003334100.html
https://ria.ru/20250225/metally-2001463105.html
россия
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003524765_0:52:753:616_1920x0_80_0_0_814de8c3c9421c97a16e62f6d27ef284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва
В Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов

В онлайн-сервисах в Москве появились объявления о скупке редкоземельных металлов

© РИА НовостиОбъявления о скупке-продаже редкоземельных металлов появились на онлайн-сервисах в Москве
Объявления о скупке-продаже редкоземельных металлов появились на онлайн-сервисах в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости
Объявления о скупке-продаже редкоземельных металлов появились на онлайн-сервисах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Объявления о скупке лома редкоземельных металлов в Москве начали появляться на онлайн-платформах, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Редкоземельные металлы (РЗМ) — это группа из 17 металлов. К ним относятся скандий, самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, диспрозий, иттербий, тербий, неодим, европий, прометий. РЗМ применяются в высокотехнологичной электронике, оборонной промышленности, медицине, зеленой энергетике.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин высказался о редкоземельных металлах
21 февраля, 16:59
Скупщики размещают объявления с "кричащими шапками" — прием/скупка редкоземельных металлов, РЗМ. Однако по факту речь идет либо о ломе РЗМ, либо о металлах, не входящих в эту категорию.
Например, в одном из объявлений на "Авито" указано, что компания закупает редкоземельные металлы, однако в списке указаны, например, цинк, олово, вольфрам и прочие металлы, не относящиеся к категории редкоземельных. В других объявлениях указано, что покупается лом РЗМ, а не сами металлы.
Один из скупщиков не ответил корреспондентам РИА Новости, принимаются ли такие РЗМ, как скандий и самарий, и в каком виде. Еще один подтвердил, что принимает эти металлы. В объявлении указано, что цена договорная, однако без фотографии металлов назвать ее скупщики отказались.
А на платформе "Мешок" размещено объявление о продаже циркония кристаллического под видом редкоземельного металла, хотя по классификации он является редким металлом.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки по редкоземельным металлам
Вчера, 07:19
Про РЗМ активно заговорили в феврале, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить редкоземельные металлы Украины в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона. К настоящему моменту сделка не подписана.
По данным РИА Новости, территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в заметных количествах добывается там только семь из них — бериллий, гафний, графит, магний, марганец, титан и цирконий. К РЗМ они не относятся.
Россия же занимает четвертое место в мире по объему запасов РЗМ. И Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах, заявил президент Владимир Путин.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Эксперт назвал отрасли, которым не обойтись без редкоземельных металлов
25 февраля, 11:35
 
ЭкономикаРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала