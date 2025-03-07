https://ria.ru/20250307/mest-2003532619.html

"Лидер оппозиции": Пушков раскрыл, как Макрон отомстил Трампу

"Лидер оппозиции": Пушков раскрыл, как Макрон отомстил Трампу - РИА Новости, 07.03.2025

"Лидер оппозиции": Пушков раскрыл, как Макрон отомстил Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон, приурочив свое выступление ко дню обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу, решил отомстить ему за не... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:45:00+03:00

2025-03-07T05:45:00+03:00

2025-03-07T10:48:00+03:00

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, приурочив свое выступление ко дню обращения американского лидера Дональда Трампа к конгрессу, решил отомстить ему за не очень удачную встречу в Белом доме. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Не случайно Макрон приурочил свое телеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Уж больно ему хотелось <…> заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу. Это была также личная месть за прохладный прием в Вашингтоне", — написал он.По словам парламентария, Макрон таким образом преследует сразу несколько целей: во-первых, надеется на то, что "глубинное государство" возьмет верх над Трампом, во-вторых, стремится возглавить объединенную русофобскими идеями милитаризированную Европу."Чисто внешне похоже на амбиции боксера среднего веса, бросающего вызов признанному тяжеловесу", — резюмировал сенатор.Эммануэль Макрон встречался с американским президентом 24 февраля. Его визит в Вашингтон не задался с самого начала: французскому президенту пришлось в одиночестве заходить в Белый дом после того, как Трамп не вышел поприветствовать его. Затем СМИ обратили внимание на то, что во время участия в видеоконференции лидеров G7 Макрону выделили место на углу президентского стола в Овальном кабинете, в то время как Трамп расположился в удобном кожаном кресле.В среду французский президент обратился к нации, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.Подобные заявления из уст Макрона вызвали недоумение среди жителей Франции, которые раскритиковали его за попытку навязать жителям Евросоюза милитаристскую риторику и запугать их так называемой "российской угрозой".

https://ria.ru/20250305/evropa-2003101720.html

https://ria.ru/20250304/zelenskij-2002993986.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html

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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, алексей пушков