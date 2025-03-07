Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО
Мелони предложила распространить статью о коллективной обороне НАТО на Украину
© AP Photo / Leon Neal/PoolДжорджа Мелони
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе, ее выступление транслировал телеканал Rainews24.
"По поводу отправки европейскими войсками я в сильной растерянности, я считаю это (Решение — Прим. ред.) неэффективным и очень сложным", — сказала она итальянским журналистам по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе.
По словам премьера, справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые находятся в рамках НАТО.
В этом случае, по ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне.
"Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение", — сказала Мелони.
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В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.