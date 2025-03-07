Рейтинг@Mail.ru
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 07.03.2025 (обновлено: 06:01 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/melon-2003520076.html
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО - РИА Новости, 07.03.2025
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:24:00+03:00
2025-03-07T06:01:00+03:00
в мире
украина
россия
италия
джорджа мелони
кир стармер
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_dd082de358f228aef34a40aad1b03bd5.jpg
РИМ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе, ее выступление транслировал телеканал Rainews24."По поводу отправки европейскими войсками я в сильной растерянности, я считаю это (Решение — Прим. ред.) неэффективным и очень сложным", — сказала она итальянским журналистам по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе. По словам премьера, справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые находятся в рамках НАТО."Нам нужно подумать о более долгосрочных решениях. Другой вопрос – это миротворческие миссии ООН, но это совсем другой вопрос, потому что они вмешиваются, когда мирный процесс уже начался, а это не то предложение, которое обсуждается в эти часы", — заявила Мелони. В этом случае, по ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. "Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение", — сказала Мелони. Она и другие представители итальянского правительства ранее заявляли, что Италия не направит своих военнослужащих на Украину. В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250305/evropa-2003303176.html
https://ria.ru/20250304/italija-2002959015.html
https://ria.ru/20250301/italija-2002389013.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831556529_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_34435a0a6b009292da22f9ba0c3f4821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, италия, джорджа мелони, кир стармер, дональд трамп, нато, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, Россия, Италия, Джорджа Мелони, Кир Стармер, Дональд Трамп, НАТО, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Мелони призвала распространить на Украину статью об обороне НАТО

Мелони предложила распространить статью о коллективной обороне НАТО на Украину

© AP Photo / Leon Neal/PoolДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 7 мар – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить статью 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя стране членства в военном альянсе, ее выступление транслировал телеканал Rainews24.
"По поводу отправки европейскими войсками я в сильной растерянности, я считаю это (Решение — Прим. ред.) неэффективным и очень сложным", — сказала она итальянским журналистам по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Италии призвали не поддаваться спешке при перевооружении Европы
5 марта, 22:23
По словам премьера, справедливый мир требует четких гарантий безопасности, которые находятся в рамках НАТО.
"Нам нужно подумать о более долгосрочных решениях. Другой вопрос – это миротворческие миссии ООН, но это совсем другой вопрос, потому что они вмешиваются, когда мирный процесс уже начался, а это не то предложение, которое обсуждается в эти часы", — заявила Мелони.
В этом случае, по ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне.
"Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение", — сказала Мелони.
Она и другие представители итальянского правительства ранее заявляли, что Италия не направит своих военнослужащих на Украину.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Италия отказалась отправлять военных на Украину
4 марта, 13:30
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого британский премьер Кир Стармер сообщил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Премьер Италии призвала к срочной встрече США, ЕС и союзников по Украине
1 марта, 02:44
 
В миреУкраинаРоссияИталияДжорджа МелониКир СтармерДональд ТрампНАТОООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала