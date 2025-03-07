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Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее - РИА Новости, 07.03.2025
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21:58 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/medvedev-2003737802.html
Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее
Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее - РИА Новости, 07.03.2025
Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее
Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ,... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T21:58:00+03:00
2025-03-07T21:58:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с женщинами, которые состоят в "Единой России", отметил большой объем работы, проделанной властями РФ за последние двадцать лет: были построены новые здания, созданы новые общественные структуры, открылись новые возможности. "Ну просто небо и земля, цветущий сад", - подчеркнул он. При этом, все равно остаются недовольные люди. "Потому что невозможно людей кормить воспоминаниями о том, как все было плохо и как они должны быть благодарны за то, что есть сейчас. Надо смотреть в будущее. В этом, мне кажется, очень важная миссия партии", - заметил Медведев. По словам председателя "Единой России", при организации работы партии важно помнить те сложности, которые были на старте, но все равно смотреть в будущее. "Мы все не должны забывать, что проблем еще очень много. Важно, чтобы партия была адекватна своему времени. Нам зачастую нужно не нос задирать, а именно погружаться в те трудности, которых еще очень и очень много", - подчеркнул он. Запись встречи размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее

Медведев: ЕР важно не кормить людей воспоминаниями о трудностях прошлого

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев на встрече с женщинами, которые состоят в "Единой России", отметил большой объем работы, проделанной властями РФ за последние двадцать лет: были построены новые здания, созданы новые общественные структуры, открылись новые возможности. "Ну просто небо и земля, цветущий сад", - подчеркнул он. При этом, все равно остаются недовольные люди.
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«
"Потому что невозможно людей кормить воспоминаниями о том, как все было плохо и как они должны быть благодарны за то, что есть сейчас. Надо смотреть в будущее. В этом, мне кажется, очень важная миссия партии", - заметил Медведев.
По словам председателя "Единой России", при организации работы партии важно помнить те сложности, которые были на старте, но все равно смотреть в будущее.
«
"Мы все не должны забывать, что проблем еще очень много. Важно, чтобы партия была адекватна своему времени. Нам зачастую нужно не нос задирать, а именно погружаться в те трудности, которых еще очень и очень много", - подчеркнул он.
Запись встречи размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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