Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее
Медведев: ЕР важно не кормить людей воспоминаниями о трудностях прошлого
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев на встрече с женщинами, которые состоят в "Единой России", отметил большой объем работы, проделанной властями РФ за последние двадцать лет: были построены новые здания, созданы новые общественные структуры, открылись новые возможности. "Ну просто небо и земля, цветущий сад", - подчеркнул он. При этом, все равно остаются недовольные люди.
Ответственность "Единой России" растет в непростых реалиях, заявил Медведев
21 ноября 2024, 13:54
«
"Потому что невозможно людей кормить воспоминаниями о том, как все было плохо и как они должны быть благодарны за то, что есть сейчас. Надо смотреть в будущее. В этом, мне кажется, очень важная миссия партии", - заметил Медведев.
По словам председателя "Единой России", при организации работы партии важно помнить те сложности, которые были на старте, но все равно смотреть в будущее.
«
"Мы все не должны забывать, что проблем еще очень много. Важно, чтобы партия была адекватна своему времени. Нам зачастую нужно не нос задирать, а именно погружаться в те трудности, которых еще очень и очень много", - подчеркнул он.
Запись встречи размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
"Единая Россия" введет новый KPI для своих депутатов
23 января, 00:11