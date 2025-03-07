https://ria.ru/20250307/medvedev-2003737802.html

Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее

Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее - РИА Новости, 07.03.2025

Медведев призвал "Единую Россию" смотреть в будущее

Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ,... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:58:00+03:00

2025-03-07T21:58:00+03:00

2025-03-07T21:58:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Партии "Единая Россия" в своей работе важно смотреть в будущее, а не "кормить людей" воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с женщинами, которые состоят в "Единой России", отметил большой объем работы, проделанной властями РФ за последние двадцать лет: были построены новые здания, созданы новые общественные структуры, открылись новые возможности. "Ну просто небо и земля, цветущий сад", - подчеркнул он. При этом, все равно остаются недовольные люди. "Потому что невозможно людей кормить воспоминаниями о том, как все было плохо и как они должны быть благодарны за то, что есть сейчас. Надо смотреть в будущее. В этом, мне кажется, очень важная миссия партии", - заметил Медведев. По словам председателя "Единой России", при организации работы партии важно помнить те сложности, которые были на старте, но все равно смотреть в будущее. "Мы все не должны забывать, что проблем еще очень много. Важно, чтобы партия была адекватна своему времени. Нам зачастую нужно не нос задирать, а именно погружаться в те трудности, которых еще очень и очень много", - подчеркнул он. Запись встречи размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241121/medvedev-1984997128.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995053559.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия