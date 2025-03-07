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Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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19:06 07.03.2025 (обновлено: 22:33 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/medvedev-2003720561.html
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:06:00+03:00
2025-03-07T22:33:00+03:00
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Во время встречи с женским активом "Единой России" в преддверии 8 марта Медведев заявил, что отсутствие испытаний приводит общество к "коллективному расслабону", за которым может последовать распад государства, а за ним, "как правило, следует война". "То, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете - это последствия распада Советского Союза", - сказал Медведев. "Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев."Их становление привело к тому, что на них накинулись. В результате, люди оказались разобщены, люди оказались подвержены влиянию и заносу тех ценностей, которые, в общем, никогда не были в почете в нашей стране, например, но которые подняли на щит, стали с ними выступать", - сказал Медведев.Он подчеркнул, что идеология действительно важна, поскольку сопричастность своей стране определяет каждого в качестве гражданина."Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250306/makron-2003318268.html
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дмитрий медведев, единая россия, россия, украина
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Украина
Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине

Медведев предостерег россиян от коллективного расслабона

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во время встречи с женским активом "Единой России" в преддверии 8 марта Медведев заявил, что отсутствие испытаний приводит общество к "коллективному расслабону", за которым может последовать распад государства, а за ним, "как правило, следует война".
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«
"То, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете - это последствия распада Советского Союза", - сказал Медведев.
«
"Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев.
«
"Их становление привело к тому, что на них накинулись. В результате, люди оказались разобщены, люди оказались подвержены влиянию и заносу тех ценностей, которые, в общем, никогда не были в почете в нашей стране, например, но которые подняли на щит, стали с ними выступать", - сказал Медведев.
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Он подчеркнул, что идеология действительно важна, поскольку сопричастность своей стране определяет каждого в качестве гражданина.
«
"Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев.
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