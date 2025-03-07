Медведев назвал причины начала спецоперации на Украине
Медведев предостерег россиян от коллективного расслабона
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Последствия распада Советского Союза привели к началу специальной военной операции, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во время встречи с женским активом "Единой России" в преддверии 8 марта Медведев заявил, что отсутствие испытаний приводит общество к "коллективному расслабону", за которым может последовать распад государства, а за ним, "как правило, следует война".
Медведев рассказал, когда исчезнет Макрон
6 марта, 01:43
«
"То, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете - это последствия распада Советского Союза", - сказал Медведев.
«
"Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев.
«
"Их становление привело к тому, что на них накинулись. В результате, люди оказались разобщены, люди оказались подвержены влиянию и заносу тех ценностей, которые, в общем, никогда не были в почете в нашей стране, например, но которые подняли на щит, стали с ними выступать", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что идеология действительно важна, поскольку сопричастность своей стране определяет каждого в качестве гражданина.
«
"Нация сплачивается только в период испытаний. А когда их нет, может начаться, знаете, такой "коллективный расслабон", такое ощущение, что и так же все нормально, и каждый за себя, нам не за что никого благодарить и так далее. Это приводит к очень печальным последствиям. Зачастую это, по сути, приводит к распаду государства. А за распадом государства, к сожалению, как правило, следует война", - сказал Медведев.