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В Анапе зафиксировали выбросы мазута по всей береговой линии - РИА Новости, 07.03.2025
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15:47 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/mazut-2003653857.html
В Анапе зафиксировали выбросы мазута по всей береговой линии
В Анапе зафиксировали выбросы мазута по всей береговой линии - РИА Новости, 07.03.2025
В Анапе зафиксировали выбросы мазута по всей береговой линии
Повторные незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская в Анапе, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:47:00+03:00
2025-03-07T15:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
севастополь
анапа
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250304/mazut-2002895180.html
https://ria.ru/20250228/vodolaz-2002280358.html
краснодарский край
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анапа
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происшествия, краснодарский край, севастополь, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Севастополь, Анапа, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе зафиксировали выбросы мазута по всей береговой линии

Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии в Анапе

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Повторные незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайСевастопольАнапаКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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