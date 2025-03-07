Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины
Маск согласился, что Европа участвует в геноциде украинского народа
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился в соцсети X с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду.
Так он прокомментировал слова Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт, а затем пост пользователя, который в ответ написал, что ЕС не поддерживает Украину — он разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь назвал это не помощью, а соучастием в геноциде, добавив, что это отвратительно.
Так он прокомментировал слова Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт, а затем пост пользователя, который в ответ написал, что ЕС не поддерживает Украину — он разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь назвал это не помощью, а соучастием в геноциде, добавив, что это отвратительно.
"Да", — написал, в свою очередь, Маск.
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.