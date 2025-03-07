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Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 07.03.2025 (обновлено: 15:12 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mask-2003547240.html
Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины
Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины
Американский миллиардер Илон Маск согласился в соцсети X с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:59:00+03:00
2025-03-07T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
метте фредериксен
илон маск
россия
дания
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился в соцсети X с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду.Так он прокомментировал слова Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт, а затем пост пользователя, который в ответ написал, что ЕС не поддерживает Украину — он разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь назвал это не помощью, а соучастием в геноциде, добавив, что это отвратительно. "Да", — написал, в свою очередь, Маск. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250307/gabbard-2003543451.html
https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html
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в мире, украина, метте фредериксен, илон маск, россия, дания, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Метте Фредериксен, Илон Маск, Россия, Дания, Евросоюз
Маск ответил на серьезное обвинение в адрес ЕС из-за Украины

Маск согласился, что Европа участвует в геноциде украинского народа

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск согласился в соцсети X с мнением, что заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине свидетельствует о причастности Европы к геноциду.

Так он прокомментировал слова Фредериксен о том, что мир на Украине опаснее, чем продолжающейся конфликт, а затем пост пользователя, который в ответ написал, что ЕС не поддерживает Украину — он разжигает конфликт на истощение, позволяя Украине истекать кровью, чтобы выиграть время. Пользователь назвал это не помощью, а соучастием в геноциде, добавив, что это отвратительно.
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"Да", — написал, в свою очередь, Маск.

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявлял, что в Дании предпочитают говорить о дальнейшем развитии конфликта, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Киева, сказала, что Украина должна победить.

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМетте ФредериксенИлон МаскРоссияДанияЕвросоюз
 
 
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